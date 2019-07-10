Источник материала: Ежедневник

Минск хочет повысить тарифы на транспортировку нефти для компенсации потерь «Дружбы»">

фото: sm-news.ru Минск хочет повысить тарифы на транспортировку нефти для компенсации потерь «Дружбы»">

Белорусская сторона обратилась к «Транснефти» с предложением согласовать рост тарифов.

Как пишет tut.by со ссылкой на Интерфакс, тарифы предлагается поднять с 1 августа на 21,7%.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» поясняет, что в результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему некондиционной нефти оно недополучило 23,7 млн долларов. Потери рассчитаны с учетом дополнительных доходов от транспортировки нефти в реверсивном направлении.

Из-за снижения объемов транспортировки нефти уровень действующих тарифов не позволяет в полном объеме обеспечить получение запланированных доходов для покрытия эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием объектов магистрального нефтепровода, а также реализацию программы технического перевооружения в 2019 году, отмечается в письме, направленном «Транснефти».

В середине апреля Минск уже выступал с инициативой внепланового повышения тарифов на транзит российской нефти по своей территории на 23,1%, мотивируя это необходимостью обеспечения экологической безопасности трубопроводов. «Транснефть» и ФАС не поддержали это предложение.

Впоследствии тема повышения тарифов на транзит российской нефти отошла на «второй план» после скандала с поставками в Беларусь и транзита через ее территорию загрязненной хлоридами нефти.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 13 июня сообщил, что белорусская сторона пока воздержалась от инициативы повышения тарифов на транзит российской нефти на 23% и отложила пересмотр на конец этого года, что соответствует плановому рассмотрению вопроса.