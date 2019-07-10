В Мозыре микроавтобус «запрыгнул» на два легковых автомобиля

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 23-летний водитель Volkswagen Golf двигался к улице Интернациональной в Мозыре. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в заднюю часть «маршрутки», припаркованной у магазина.

От удара микроавтобус развернуло. После этого «маршрутка» также налетела колесами на капот припаркованной рядом «легковушки».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Известно, что в момент аварии водитель Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения.