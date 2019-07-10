Безграничные возможности. Как спортсмены с инвалидностью побеждают здоровых

Источник материала: Аргументы и факты

Пример несгибаемой силы воли и воплощение настоящего спортивного характера паралимпийцев часто заставляют задуматься: стоит ли в очередной раз жаловаться на жизнь? А некоторые паралимпийцы еще и фору дадут некоторым абсолютно здоровым по медицинской карте атлетам.

«АиФ» выделил спортсменов с инвалидностью, которые не только соревновались со здоровыми коллегами, но и побеждали их.

НАТАЛЬЯ ПАРТЫКА

На прошедших в Минске II Европейских играх внимание многих болельщиков привлекла к себе 29-летняя польская спортсменка Наталья Партыка, которая выступила в соревнованиях по настольному теннису. Девушка родилась без правого предплечья, но это не помешало ей войти в топ-50 лучших представительниц настольного тенниса в мире, стать пятикратной победительницей Паралимпийских игр, наравне со здоровыми спортсменами поучаствовать в трех Олимпиадах и сыграть в финале женской Лиги чемпионов.



Наталья Партыка. Фото из открытых источников

В Минске полька дошла до третьего круга одиночных соревнований, обыграв нескольких соперниц, а в турнире женских команд и вовсе взяла «бронзу» вместе со сборной Польши. Помимо этого, на счету спортсменки три медали чемпионатов Европы среди здоровых спортсменов.

НАТАЛИ ДЮ ТУА

Южноафриканская пловчиха Натали дю Туа, выступающая на марафонских дистанциях, в 17 лет в результате ДТП потеряла ногу. Но тяжелая операция и физический недостаток не отбили у нее желание заниматься спортом: уже через три месяца после аварии Натали приступила к тренировкам.



Натали дю Туа. Фото из открытых источников

В 2004 году она стала многократной победительницей Паралимпиады, а четыре года спустя – первой пловчихой-инвалидом, принявшей участие в Олимпийских играх. Дю Туа было доверено нести флаг ЮАР на церемонии открытия как Олимпиады, так и Паралимпиады, благодаря чему она также вошла в историю.

ОСКАР ПИСТОРИУС

Печально известный южноафриканский бегун, в последнее время фигурирующий в хрониках как убийца фотомодели Ревы Стенкамп, лишился ног в 11 лет. Впоследствии он стал самым титулованным бегуном на протезах, завоевав шесть золотых медалей на трех Паралимпиадах, при этом в Лондоне он соревновался и со здоровыми спортсменами, став первым в истории Игр бегуном-ампутантом.

Для этого Писториусу пришлось доказать, что протезы не дают преимущества перед здоровыми спортсменами, после чего он успешно отобрался на Игры, прошел в полуфинал забега на 400 метров, а в эстафете сборная ЮАР с его участием стала восьмой. На его счету также «серебро» в эстафете на Чемпионате мира в Тэгу, которое он завоевал вместе со здоровыми партнерами по команде.

ДЖОРДЖ ЭЙСЕР

Американский гимнаст и легкоатлет Джордж Эйсер, который выступал еще в начале прошлого века, не так известен в широких спортивных кругах, однако это не делает его менее титулованным спортсменом.

Эйсер, попавший в детстве под поезд и потерявший левую ногу, до сих пор является самым титулованным в истории Олимпийских игр атлетом с ограниченными возможностями. На счету Джорджа, выступавшего с деревянным протезом, три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали летних Игр 1904 года в Сент-Луисе. Причем все завоеваны в гимнастике, и все – в один день.

ЛИ ДАК ХИ

Южнокорейский теннисист Ли Дак Хи считается одним из самых талантливых юных теннисистов мира, но при этом сам он вряд ли сможет услышать, что о нем говорят эксперты, – спортсмен глух с рождения. Сейчас ему 21 год. Наивысший результат в рейтинге ATP – 130-е место.

Спортивная история не помнит игроков с подобным недугом, которым бы удалось достичь таких высот. Ведь в теннисе считается, что просто видеть мяч – недостаточно. Нужно слышать его, как говорят игроки топ-уровня, ведь это помогает быстрее реагировать и дает весомое преимущество в спорте мощных подач и ударов от задней линии. Здесь каждая доля секунды имеет значение.

Звание первой ракетки мира – главная цель Ли. Но для начала он хочет стать лучшим теннисистом в истории Южной Кореи.

ИЛЬДИКО УЙЛАКИ-РЕЙТО

Поклонники фехтования почти наверняка знают фамилию знаменитой венгерской спортсменки Ильдико Уйлаки-Рейто. Легенда рапиры, она выиграла семь медалей на Олимпийских играх с 1960 по 1976 годы, включая две золотые, будучи при этом, как и Ли Дак Хи, абсолютно глухой.

Врожденную глухоту Уйлаки-Рейто нивелировала невероятной быстротой и реакцией, чем и покорила тренеров национальной сборной, общавшихся впоследствии со своей подопечной с помощью записок.

ИГОРЬ БОКИЙ

Сразу оговоримся, что белорусский пловец-паралимпиец Игорь Бокий, выступающий среди спортсменов с нарушением зрения, официально не соревновался на одной дорожке с полностью здоровыми атлетами. Однако о подобных планах белорус размышлял. И основание для этого вполне весомое – звание 11-кратного паралимпийского чемпиона.

Проблемы со зрением влияют на точность касания бортика бассейна, что очень важно в виде спорта, где счет идет на доли секунды. Тем не менее, даже с недугом Игорь Бокий вряд ли совсем уж затерялся бы среди здоровых коллег.