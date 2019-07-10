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Минское «Динамо» опубликовало полный календарь игр на следующий сезон. Команду ждет тяжелая концовка
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» опубликовало календарь своих матчей в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Если в первых играх «зубров» ждут приблизительно равные по силам соперники, то регулярный чемпионат придется завершать шестью подряд встречами с фаворитами сезона.
2 сентября (понедельник)
Динамо-Минск — Нефтехимик
4 сентября (среда)
Динамо Москва — Динамо-Минск
6 сентября (пятница)
Сочи — Динамо-Минск
8 сентября (воскресенье)
Спартак — Динамо-Минск
12 сентября (четверг)
Динамо-Минск — Сибирь
15 сентября (воскресенье)
Динамо-Минск — Металлург
18 сентября (среда)
Динамо-Минск — Амур
21 сентября (суббота)
Динамо-Минск — Йокерит
24 сентября (вторник)
Торпедо — Динамо-Минск
26 сентября (четверг)
Северсталь — Динамо-Минск
28 сентября (суббота)
Нефтехимик — Динамо-Минск
1 октября (вторник)
Динамо-Минск — Сочи
3 октября (четверг)
Динамо-Минск — Трактор
6 октября (воскресенье)
Динамо-Минск — Ак Барс
9 октября (среда)
Динамо (Рига) — Динамо-Минск
11 октября (пятница)
Йокерит — Динамо-Минск
13 октября (воскресенье)
Витязь — Динамо-Минск
17 октября (четверг)
Динамо-Минск — Торпедо
22 октября (вторник)
Динамо-Минск — Барыс
25 октября (пятница)
Динамо-Минск — Динамо (Рига)
27 октября (воскресенье)
Динамо-Минск — Салават Юлаев
30 октября (среда)
Трактор — Динамо-Минск
1 ноября (пятница)
Металлург — Динамо-Минск
3 ноября (воскресенье)
Салават Юлаев — Динамо-Минск
12 ноября (вторник)
Динамо-Минск — Торпедо
13 ноября (среда)
Динамо-Минск — Витязь
16 ноября (суббота)
Динамо-Минск — Авангард
19 ноября (вторник)
Торпедо — Динамо-Минск
21 ноября (четверг)
Спартак — Динамо-Минск
23 ноября (суббота)
Авангард — Динамо-Минск
26 ноября (вторник)
Динамо-Минск — Адмирал
29 ноября (пятница)
Локомотив — Динамо-Минск
1 декабря (воскресенье)
Барыс — Динамо-Минск
3 декабря (вторник)
Сочи — Динамо-Минск
6 декабря (пятница)
Динамо-Минск — Северсталь
8 декабря (воскресенье)
Динамо-Минск — ЦСКА
17 декабря (вторник)
Динамо-Минск — Локомотив
18 декабря (среда)
Динамо-Минск — Сочи
21 декабря (суббота)
Адмирал — Динамо-Минск
23 декабря (понедельник)
Амур — Динамо-Минск
25 декабря (среда)
Куньлунь Ред Стар — Динамо-Минск
30 декабря (понедельник)
Динамо-Минск — Динамо Рига
3 января (пятница)
Северсталь — Динамо-Минск
5 января (воскресенье)
Динамо-Минск — СКА
7 января (вторник)
Динамо-Минск — Куньлунь Ред Стар
10 января (пятница)
Динамо-Минск — Витязь
12 января (воскресенье)
Динамо-Минск — Спартак
14 января (вторник)
ЦСКА — Динамо-Минск
16 января (четверг)
Витязь — Динамо-Минск
21 января (вторник)
Динамо-Минск — Спартак
25 января (суббота)
Динамо-Минск — Северсталь
28 января (вторник)
СКА — Динамо-Минск
30 января (четверг)
Автомобилист — Динамо-Минск
1 февраля (суббота)
Сибирь — Динамо-Минск
11 февраля (вторник)
Динамо (Рига) — Динамо-Минск
13 февраля (четверг)
Локомотив — Динамо-Минск
15 февраля (суббота)
Динамо-Минск — Автомобилист
17 февраля (понедельник)
Динамо-Минск — ЦСКА
21 февраля (пятница)
ЦСКА — Динамо-Минск
23 февраля (воскресенье)
Ак Барс — Динамо-Минск
25 февраля (вторник)
Динамо-Минск — Локомотив
27 февраля (четверг)
Динамо-Минск — Динамо М
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Минское «Динамо» опубликовало полный календарь игр на следующий сезон. Команду ждет тяжелая концовка
Минское «Динамо» опубликовало календарь своих матчей в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
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