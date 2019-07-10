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Минское «Динамо» опубликовало полный календарь игр на следующий сезон. Команду ждет тяжелая концовка

11.07.2019 13:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» опубликовало календарь своих матчей в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если в первых играх «зубров» ждут приблизительно равные по силам соперники, то регулярный чемпионат придется завершать шестью подряд встречами с фаворитами сезона.

2 сентября (понедельник)

Динамо-Минск — Нефтехимик

4 сентября (среда)

Динамо Москва — Динамо-Минск

6 сентября (пятница)

Сочи — Динамо-Минск

8 сентября (воскресенье)

Спартак — Динамо-Минск

12 сентября (четверг)

Динамо-Минск — Сибирь

15 сентября (воскресенье)

Динамо-Минск — Металлург

18 сентября (среда)

Динамо-Минск — Амур

21 сентября (суббота)

Динамо-Минск — Йокерит

24 сентября (вторник)

Торпедо — Динамо-Минск

26 сентября (четверг)

Северсталь — Динамо-Минск

28 сентября (суббота)

Нефтехимик — Динамо-Минск

1 октября (вторник)

Динамо-Минск — Сочи

3 октября (четверг)

Динамо-Минск — Трактор

6 октября (воскресенье)

Динамо-Минск — Ак Барс

9 октября (среда)

Динамо (Рига) — Динамо-Минск

11 октября (пятница)

Йокерит — Динамо-Минск

13 октября (воскресенье)

Витязь — Динамо-Минск

17 октября (четверг)

Динамо-Минск — Торпедо

22 октября (вторник)

Динамо-Минск — Барыс

25 октября (пятница)

Динамо-Минск — Динамо (Рига)

27 октября (воскресенье)

Динамо-Минск — Салават Юлаев

30 октября (среда)

Трактор — Динамо-Минск

1 ноября (пятница)

Металлург — Динамо-Минск

3 ноября (воскресенье)

Салават Юлаев — Динамо-Минск

12 ноября (вторник)

Динамо-Минск — Торпедо

13 ноября (среда)

Динамо-Минск — Витязь

16 ноября (суббота)

Динамо-Минск — Авангард

19 ноября (вторник)

Торпедо — Динамо-Минск

21 ноября (четверг)

Спартак — Динамо-Минск

23 ноября (суббота)

Авангард — Динамо-Минск

26 ноября (вторник)

Динамо-Минск — Адмирал

29 ноября (пятница)

Локомотив — Динамо-Минск

1 декабря (воскресенье)

Барыс — Динамо-Минск

3 декабря (вторник)

Сочи — Динамо-Минск

6 декабря (пятница)

Динамо-Минск — Северсталь

8 декабря (воскресенье)

Динамо-Минск — ЦСКА

17 декабря (вторник)

Динамо-Минск — Локомотив

18 декабря (среда)

Динамо-Минск — Сочи

21 декабря (суббота)

Адмирал — Динамо-Минск

23 декабря (понедельник)

Амур — Динамо-Минск

25 декабря (среда)

Куньлунь Ред Стар — Динамо-Минск

30 декабря (понедельник)

Динамо-Минск — Динамо Рига

3 января (пятница)

Северсталь — Динамо-Минск

5 января (воскресенье)

Динамо-Минск — СКА

7 января (вторник)

Динамо-Минск — Куньлунь Ред Стар

10 января (пятница)

Динамо-Минск — Витязь

12 января (воскресенье)

Динамо-Минск — Спартак

14 января (вторник)

ЦСКА — Динамо-Минск

16 января (четверг)

Витязь — Динамо-Минск

21 января (вторник)

Динамо-Минск — Спартак

25 января (суббота)

Динамо-Минск — Северсталь

28 января (вторник)

СКА — Динамо-Минск

30 января (четверг)

Автомобилист — Динамо-Минск

1 февраля (суббота)

Сибирь — Динамо-Минск

11 февраля (вторник)

Динамо (Рига) — Динамо-Минск

13 февраля (четверг)

Локомотив — Динамо-Минск

15 февраля (суббота)

Динамо-Минск — Автомобилист

17 февраля (понедельник)

Динамо-Минск — ЦСКА

21 февраля (пятница)

ЦСКА — Динамо-Минск

23 февраля (воскресенье)

Ак Барс — Динамо-Минск

25 февраля (вторник)

Динамо-Минск — Локомотив

27 февраля (четверг)

Динамо-Минск — Динамо М

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» опубликовало календарь своих матчей в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
 
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