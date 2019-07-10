Повар посчитал, за сколько окупится велосипед, если ездить на нем на работу

Источник материала: Tut.by

Минчанин Никита Баев работает поваром в кафе. До работы каждый день добирается на велосипеде. «В марте купил новый фикс на замену „горника“. Родители говорили: зачем тратиться? Велосипед — это неприбыльно», — вспоминает Никита. Чтобы доказать выгоду своего хобби, парень взялся считать: в его случае велосипед окупится за год езды на работу общественным транспортом. И хотя подсчеты эти очень простые, задумываются о них немногие.



Фото: из личного архива

Маршрут Никиты — 11 км от дома в Малиновке до работы на Немиге. Обычно это два вида транспорта — троллейбус (60 копеек за проезд) и метро (65 копеек). В две стороны — 2 рубля 50 копеек. С учетом того, что в месяц у повара в среднем 15 рабочих дней, получается 37 рублей 50 копеек (проездной на месяц на троллейбус и метро стоил бы почти столько же — 37 рублей 53 копейки).

Велосипед у Никиты Black One Urban 700 — покупал его за 450 рублей.

— То есть 750 талончиков на троллейбус, — уточняет парень. — И в моем случае за двенадцать месяцев велосипед окупает себя.

Минус в том, что с велосипедом, в отличие от общественного транспорта, с пробегом будут расходы на ремонт (у Никиты уходит около 40 рублей за четыре месяца), но и плюсы тоже есть — в экономии времени. Дорога на троллейбусе и метро с учетом утренних пробок у парня занимает 45 минут, на велосипеде — 30, а то и 25 минут.

Зимой Никита велосипед тоже не забрасывает: катается на «горнике» Forward.

— То, что в мороз ездить холодно, только стереотип. Это на остановке ждать транспорта неприятно — а на велосипеде крутить педали даже жарковато, — уверяет он.

То, что велосипед окупит себя за двенадцать месяцев езды на работу, говорит Никита, убедило не только его родителей: брат тоже пересел на велосипед.

— Это только кажется: «Что там эти 60 копеек за талон!» А вы посчитайте за месяц или за год: сумма будет существенная. А велосипед — это комфорт: не надо в пробке стоять, заехал, куда тебе надо, и нет проблем с поиском парковочных мест.