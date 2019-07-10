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«Соперник рискует». Капотный МАЗ мчится лидером, проехав половину «Шелкового пути»

11.07.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича лидирует в ралли «Шелковый путь» по итогам половины гонки. На пятом этапе «красный зубр» ехал в спокойном темпе и финишировал третьим, сохранив отрыв от соперников, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


На пятый день гонщики примчались в монгольский город Мандалгови. Спецучасток длиной 337 км проходил по холмам и степи, а на пути встречались лощины с каменистым дном. Еще одной трудностью стали параллельные дороги, вводившие штурманов в заблуждение.

Самым быстрым среди белорусов стал Сергей Вязович, проехавший спецучасток за 2 часа 52 минуты. От россиянина Андрей Каргинова, ставшего победителем заезда, капотный МАЗ отстал почти на 7 минут. В общем зачете белорусы уверенно удерживают первое место по итогам половины пути, несмотря на 6 минут штрафа за превышение скорости. Ближайший преследователь — Антон Шибалов — идет с 16-минутным опозданием.


«Этап был сложный. У нас перестала работать накачка шин, давление в колесах оказалось огромным — 6,5 бара. Это очень жестко передавалось на автомобиль, так что ехать было тяжело, било сильно. Мы имели временной гандикап, поэтому не рисковали и спокойно преодолели путь в пыли следом за Андреем Каргиновым. Соперники рискуют, и это видно. Так как сегодня ехал Андрей по бездорожью, вряд ли его машина в таком темпе доедет до финиша», — замечает руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

МАЗ Алексея Вишневского показал седьмое время — 2 часа 59 минут. До лучшего результата ему не хватило без малого 14 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на восьмое место, проигрывая лидеру гонки 3 часа 58 минут.


«Мы двигались почти на максимальной скорости. Однако около 60 км ехали вслед за джипом с китайским экипажем. Вел он себя странно: мы подъезжали максимально близко и в упор трезвонили, чтобы нас пропустили — и ноль реакции в ответ. Часть пути вот так за ним и проехали», — сетует пилот Алексей Вишневский.

Александр Василевский финишировал восьмым. Его время — 3 часа 5 минут, отставание — 20 минут. В генеральной классификации экипаж находится на седьмом месте, «запаздывая» на час.


В шестой день продолжится путешествие по Монголии. На этот раз гонщики устремятся в город Даланзадгад. Спецучасток будет крайне протяженным — 408 км, но пройдет по широким дорогам в степи, позволяющим ехать на высокой скорости.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартует гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Трасса представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составляет 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.

 
 
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Спецучасток длиной 337 км проходил по холмам и степи, а на пути встречались лощины с каменистым дном. Еще одной трудностью стали параллельные дороги, вводившие...
 
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