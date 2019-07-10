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Из Минска в Вильнюс будет ходить дополнительный поезд
11.07.2019 13:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Минска в Вильнюс будет ходить дополнительный поезд">
фото: yandex.by
Состав будет курсировать между столицами Беларуси и Литвы до конца лета.
В связи с повышенным спросом пассажиров назначен дополнительный поезд международных линий № 809/810 Минск—Вильнюс, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.
Поезд будет курсировать до 31 августа 2019 года один раз в неделю по субботам. Запланированы остановки по станциям Молодечно, Сморгонь и Гудогай.
Поезд будет отправляться из Минска – в 13.50 и прибывать в Вильнюс в 17 часов. В обратном направлении он будет отбывать в 12.40 из Вильнюса и прибывать в белорусскую столицу в 15. 50.
Пограничный и таможенный контроль на территории Беларуси пассажиры будут проходить на станции Гудогай, на территории Литвы — в терминале станции Вильнюс.
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Состав будет курсировать между столицами Беларуси и Литвы до конца лета.
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