Дуэль гигантов: «КАМАЗ» продолжает погоню за «МАЗом» на «Шелковом пути»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская команда «КАМАЗ-мастер» продолжает погоню за белорусскими «МАЗами» на ралли-рейде «Шелковый путь». «КАМАЗ» не собирается сдаваться без боя, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Нынешний ралли-рейд «Шелковый путь» – пожалуй, самый непредсказуемый за всю историю. Накал страстей поддерживает захватывающая дуэль двух легендарных грузовиков – «КАМАЗа» и «МАЗа».

Пятый этап от Улан-Батора до Мандалгови – настоящее испытание для штурманов. Из огромного множества запутанных дорог необходимо выбрать одну единственно верную. Из ориентиров разве что некоторые туристические зоны и памятники. Экипаж Андрея Каргинова с головоломкой справился на отлично, при этом не убирая ноги с педали газа. «МАЗ» Сергея Вязовича слегка отстал, но в этом и есть тактика белорусской команды.

«Конечно, горестные ошибки, аварии, перевороты дают о себе знать. Мы чуть по-другому ведем тактику. Теперь ребятам надо рисковать, им нужно нас догонять. Мы же будем ехать на сбережение позиций», – говорит гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто».

Все по старинной поговорке: тише едешь – дальше будешь. В «МАЗовском» исполнении народная мудрость работает идеально. Сергей Вязович после пяти этапов лидирует в общем зачете, преимущество над «КАМАЗом» Антона Шибалова 16 минут. Экипаж Андрея Каргинова – третий, в 18 минутах от лидера.

Тем не менее дуэль в зачете грузовиков ушла на второй план из-за тяжелой травмы российской мотоциклистки Анастасии Нифонтовой.

Трагедии Нифонтова избежала чудом. Но из-за перелома ключицы «Шелковый путь» для нее закончился досрочно. На вертолете Анастасию доставили до ближайшей больницы, однако курс лечения она все-таки будет проходить в Москве.

«Шелковый путь-2019» прошел экватор. До его завершения в китайском Дуньхуане осталось пять этапов.