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Обновленный Mitsubishi Pajero Sport показал лицо
Источник материала: Tut.by
Компания Mitsubishi опубликовала тизер обновленной версии внедорожника Pajero Sport, который покажут 25 июля в Таиланде.
Увы, но японцы не сопроводили изображение какой-либо важной информацией, ограничившись в пресс-релизе дежурной фразой о том, что у модернизированного Pajero Sport «будет еще больше дизайна, удобства, комфорта и качества».
Впрочем, первый снимок дает представление о главном признаке рестайлинга обновленной модели. Это более брутальное и агрессивное по сравнению с дореформенной машиной образца 2015 года оформление передней части кузова, напоминающее рубленое лицо
Напомним, что с 2017 года Pajero Sport третьего поколения выпускается и на заводе в Калуге. В Беларуси внедорожник предлагается с двумя двигателями на выбор — 181-сильным турбодизелем 2.4 и трехлитровым бензиновым V6 мощностью 209 лошадиных сил. Цены начинаются от 76 500 рублей.
Больше подробностей об обновленном Pajero Sport узнаем через пару недель, когда состоится полноценная презентация.
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Компания Mitsubishi опубликовала тизер обновленной версии внедорожника Pajero Sport, который покажут 25 июля этого года в Таиланде.
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