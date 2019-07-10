Генпрокуратура может вынести на общественное обсуждение допмеры по борьбе с пьяными за рулем

Источник материала: Интерфакс

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк полагает, что одних правовых мер для борьбы с пьяными за рулем недостаточно, и не исключает, что данный вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение.

"Одних правовых мер недостаточно. Надо думать о каких-то дополнительных мерах. Предлагайте", - сказал генеральный прокурор Конюк журналистам в Минске в четверг.

"Последний случай в Брестской области (ДТП в Березовском районе, где погибли пять человек, в том числе трое детей - ИФ) просто возмутительный. Все можно понимать, но когда детки гибнут ни за что!" - эмоционально заметил генпрокурор.

Конюк напомнил, что позиция президента по данному вопросу (пьяных за рулем - ИФ) очень жесткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав таких нарушителей. "Не исключаю, что мы к этому придем. Машины уже начали забирать", - отметил он.

При этом, как констатировал генпрокурор, конфискация автомобиля и лишение прав не всегда срабатывает в случае с пьяными водителями. "Садятся и без прав. Заберем машину - берут чужие: отцовские, угоняют", - сказал Конюк.

"Надо будет обязательно с точки закона принимать меры. Но надо еще и какие-то другие меры прорабатывать. Может быть вместе с вами, психологами. Потому что, наверно, одним лишением прав кардинально (эту проблему - ИФ) не решим ", - считает генпрокурор.