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Генпрокуратура может вынести на общественное обсуждение допмеры по борьбе с пьяными за рулем

11.07.2019 12:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк полагает, что одних правовых мер для борьбы с пьяными за рулем недостаточно, и не исключает, что данный вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение.

"Одних правовых мер недостаточно. Надо думать о каких-то дополнительных мерах. Предлагайте", - сказал генеральный прокурор Конюк журналистам в Минске в четверг.

"Последний случай в Брестской области (ДТП в Березовском районе, где погибли пять человек, в том числе трое детей - ИФ) просто возмутительный. Все можно понимать, но когда детки гибнут ни за что!" - эмоционально заметил генпрокурор.

Конюк напомнил, что позиция президента по данному вопросу (пьяных за рулем - ИФ) очень жесткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав таких нарушителей. "Не исключаю, что мы к этому придем. Машины уже начали забирать", - отметил он.

При этом, как констатировал генпрокурор, конфискация автомобиля и лишение прав не всегда срабатывает в случае с пьяными водителями. "Садятся и без прав. Заберем машину - берут чужие: отцовские, угоняют", - сказал Конюк.

"Надо будет обязательно с точки закона принимать меры. Но надо еще и какие-то другие меры прорабатывать. Может быть вместе с вами, психологами. Потому что, наверно, одним лишением прав кардинально (эту проблему - ИФ) не решим ", - считает генпрокурор.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк полагает, что одних правовых мер для борьбы с пьяными за рулем недостаточно, и не исключает, что данный вопрос может...
 
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