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Пинский ГРОЧС приглашает на День пожарной службы
11.07.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь приглашают гостей и жителей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня пожарной службы Республики Беларусь.
Праздничные мероприятия будут проведены 21 июля 2019 г. в городском парке культуры и отдыха, начало мероприятий в 12.00.
Для гостей и жителей Пинщины в этот день будут проведены показательные выступления подразделений МЧС Пинского региона с возможностью ознакомления с пожарной аварийно – спасательной техникой, оборудованием и снаряжением. В парке будут работать площадки детских конкурсных и развлекательных программ с проведением концертной программы.
Программа проведения праздничных мероприятий
21 июля 2019 городской парк культуры и отдыха
12.00-12.15 Торжественная часть
12.15-13.00 Показательные выступления подразделений МЧС Пинского региона (ознакомление с пожарной аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением).
13.00 Концертная программа, проведение детских конкурсных и развлекательных программ.
Информация Пинского ГРОЧС
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Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд...
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