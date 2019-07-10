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Пинский ГРОЧС приглашает на День пожарной службы

11.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь приглашают гостей и жителей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня пожарной службы Республики Беларусь.

  Праздничные мероприятия будут проведены 21 июля 2019 г. в городском парке культуры и отдыха, начало мероприятий в 12.00.

  Для гостей и жителей Пинщины в этот день будут проведены показательные выступления подразделений МЧС Пинского региона с возможностью ознакомления с пожарной аварийно – спасательной техникой, оборудованием и снаряжением. В парке будут работать площадки детских конкурсных и развлекательных программ с проведением концертной программы.

 

  Программа проведения праздничных мероприятий 

 21 июля 2019 городской парк культуры и отдыха

 

  12.00-12.15 Торжественная часть

  12.15-13.00 Показательные выступления подразделений МЧС Пинского региона (ознакомление с пожарной аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением).

  13.00 Концертная программа, проведение детских конкурсных и развлекательных программ.


  Информация Пинского ГРОЧС

 
 
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  Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд...
 
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