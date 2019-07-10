Помним и чтим день освобождения Вороново от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала: Вороновская газета





11 июля навсегда вписан в историю Вороново этим великим событием. Сегодня на торжественном митинге у памятника погибшим воинам и партизанам в райцентре собрались представители районной власти, трудовых коллективов, общественных организаций. А 75 лет назад здесь разворачивались боевые действия…

Освобождение Вороновщины от трехлетней немецко-фашистской оккупации проходило на втором этапе Белорусской наступательной операции, начавшейся 5 июля. Через нашу землю пролегал путь 31-й армии под командованием генерал-полковника В.В. Глаголева. Почти весь район входил в полосу действий этой армии.















В боях в окрестностях Вороново уничтожено свыше 100 гитлеровцев, более 1000 взято в плен. Были жертвы и с нашей стороны. Многие солдаты-освободители навечно покоятся на вороновской земле. Они похоронены в братской могиле городского поселка. Имена некоторых мы не знаем до сих пор.

После освобождения Вороново наши войска начали движение к Радуни. После мощных ударов 13 июля 88-я и 192-я дивизии 71-го стрелкового корпуса генерала Кошевого освободили поселок.

За годы Великой Отечественной войны из числа уроженцев района в борьбе за мир и свободу Родины погибли 98 человек, в том числе 5 партизан, 7 подпольщиков, 86 фронтовиков. В память обо всех у захоронения зажигается Вечный огонь, а вороновчане склоняют головы в Минуте молчания. И сегодня к памятнику легли цветы, здесь прозвучали торжественные речи.



















— Давайте помнить о том, что высшая ценность, которую нам надо сберечь и передать наследникам, — это наша Родина. Мирная Беларусь — самый лучший памятник павшим и живым, отстоявшим в жестоких сражениях ее независимость, — обратился к землякам заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович. — Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наши начинания будут результативными, а будущее — светлым.

Будем же помнить заветы наших освободителей, будем помнить, за что они сражались и как побеждали!



















Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.