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Silver Screen предлагает минчанам все лето ходить в кино за рубль (и сентябрь тоже!)

11.07.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня сеть кинотеатров Silver Screen объявила беспрецедентную акцию. В продажу поступили анлим-билеты: покупаешь квиток за 30 рублей, а дальше все сеансы становятся доступны по цене в 1 рубль (она списывается с вашего анлим-билета).


Как это работает?

  • покупаете анлим-билет за 30 рублей;
  • затем выбираете любой сеанс в любом кинотеатре;
  • переходите к оплате, кликаете «Заплатить 1 рубль с Анлим-билетом», вводите свой номер билета, затем жмете «Оплатить заказ».

Правила:

  • вы можете покупать только по 1 билету в день, только по 1 билету на один сеанс, только на стандартные места и только онлайн;
  • билет действует в течение 30 дней со дня покупки;
  • по завершении срока действия Анлим-билета вы можете купить еще один, но предложение действует только летом — до 31 августа;
  • приобретенные в конце августа билеты действуют в сентябре;
  • вы не можете передавать номер своего билета своим близким, но можете купить Анлим-билеты вместе и ходить в кино каждый день.

Посмотреть расписание фильмов и выбрать сеанс можно тут

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Счастливый обладатель летнего Анлим-билета может ходить в кино каждый день в течение 30 дней по самой вдохновляющей цене на каждый сеанс.
 
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