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Silver Screen предлагает минчанам все лето ходить в кино за рубль (и сентябрь тоже!)
Источник материала: Tut.by
Сегодня сеть кинотеатров Silver Screen объявила беспрецедентную акцию. В продажу поступили анлим-билеты: покупаешь квиток за 30 рублей, а дальше все сеансы становятся доступны по цене в 1 рубль (она списывается с вашего анлим-билета).
Как это работает?
Правила:
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Счастливый обладатель летнего Анлим-билета может ходить в кино каждый день в течение 30 дней по самой вдохновляющей цене на каждый сеанс.
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