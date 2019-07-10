Минлесхоз снял ограничения на посещение лесов по всей Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, Минлесхоз снял все ограничения на посещение белорусских лесов. В стране установилась погода, которая не провоцирует возникновение пожаров, в связи с чем с 11 июля можно свободно передвигаться по территории лесных массивов, гулять и отдыхать на природе.

Напомним, запрет на посещение лесов периодически вводит Минлесхоз, начиная с апреля. Самые масштабные ограничения наблюдались в конце апреля, а также в июне, когда в стране была жаркая сухая погода.

В Минлесхозе констатировали, что с начала года в Беларуси произошло более 500 лесных пожаров. При этом анализ показывает, что 90% возгораний происходят по вине человека (выжигание сухой растительности, брошенные непотушенные окурки).

Отметим, что согласно Лесному кодексу, решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами при угрозе возникновения лесных пожаров. При этом ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д.