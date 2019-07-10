﻿ Минлесхоз снял ограничения на посещение лесов по всей Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минлесхоз снял ограничения на посещение лесов по всей Беларуси

11.07.2019 14:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минлесхоз снял ограничения на посещение лесов по всей Беларуси
Фото из открытых источников

Как стало известно, Минлесхоз снял все ограничения на посещение белорусских лесов. В стране установилась погода, которая не провоцирует возникновение пожаров, в связи с чем с 11 июля можно свободно передвигаться по территории лесных массивов, гулять и отдыхать на природе.

Минлесхоз снял ограничения на посещение лесов по всей Беларуси Фотоловушки помогли лесхозам выявить в январе-мае более 290 нарушителей

Напомним, запрет на посещение лесов периодически вводит Минлесхоз, начиная с апреля. Самые масштабные ограничения наблюдались в конце апреля, а также в июне, когда в стране была жаркая сухая погода.

В Минлесхозе констатировали, что с начала года в Беларуси произошло более 500 лесных пожаров. При этом анализ показывает, что 90% возгораний происходят по вине человека (выжигание сухой растительности, брошенные непотушенные окурки).

Отметим, что согласно Лесному кодексу, решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами при угрозе возникновения лесных пожаров. При этом ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д.

Минлесхоз и впредь будет следить за обстановкой и в случае необходимости инициировать введение новых ограничений. Оперативно за обстановкой можно следить с помощью специальной карты, размещенной на сайте ведомства.

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет ранее был введен из-за пожароопасной обстановки в лесных массивах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дуэль гигантов: «КАМАЗ» продолжает погоню за «МАЗом» на «Шелковом пути»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика