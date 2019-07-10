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В Витебске в 2020 году планируют провести полноценный полумарафон - как в Минске

11.07.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске не будет «Славянского забега», который до этого три года подряд проходил на фестивале «Славянский базар». Оказывается, организаторы взяли тайм-аут — чтобы подготовиться и в 2020-м провести в областном центре полноценный полумарафон. Об этом TUT.BY сообщил директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.


«Славянский забег» в 2018 году. Фото: Олег Климович, личная страница в фейсбук

— Мы хотели сделать полноценный полумарафон. Провели анализ, и появились организационные, технические вопросы. И, к сожалению, в этот раз такое мероприятие не состоится. Но, надеюсь, к 2020 году у нас хватит времени и ресурсов, чтобы полумарафон на «Славянском базаре» обязательно состоялся. Хотим сделать его так, как он проходит в Минске: чтобы был зачетный, чтобы он заинтересовал топовых спортсменов. Но при этом чтобы там были и дистанции для любителей ЗОЖ, — рассказал Глеб Лапицкий.

Однако фестивальный город совсем без спорта не обойдется. В субботу, 13 июля, в 10.30, состоится #Молодежныйзабег. Его участники пробегут 2,5 км — от Витебского госуниверситета по Московскому проспекту к площади Победы. Главный приз для победителя — велосипед.

Последний день регистрации на #Молодежныйзабег — 11 июля. Заявку нужно заполнить здесь. Принять участие в забеге может любой желающий, но есть лимит — в акции участвуют 150 человек, которые зарегистрировались первыми. Индивидуальный номер можно получить 13 июля в 9.00 возле ВГУ, где будет старт.

А в воскресенье, 14 июля, в 8.30, на площади Победы пройдет большая зарядка в формате опен-эйр. Она даст старт новому фестивальному проекту — международному танцевальному конкурсу Dream Dance Fest. Он соберет более тысячи человек из семи стран. Конкурс начнется с разминки, и к ней может присоединиться любой желающий. Зарядку проведут педагог Светлана Стаценко, певица Zena и блогер Илона Комоско.

Напомним, «Славянский забег» впервые провели в Витебске в 2016 году. В нем были предусмотрены соревнования в трех номинациях: среди детей, взрослых (максимальный маршрут — 8 км), людей с ограниченными возможностями. В 2017 году участники бежали 3 и 9,5 км.

А в 2018 году на забеге впервые появилась полумарафонская дистанция в 21,1 км. Он собрал более 3 тысяч участников. Среди них были местные легкоатлеты и бегуны из разных городов Беларуси, России. Организатором спортивного мероприятия выступила Белорусская федерация легкой атлетики.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске не состоится «Славянский забег», который до этого три года подряд, с 2016-го, проходил на фестивале «Славянский базар». Соревнование не проводится, так как...
 
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