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В Витебске в 2020 году планируют провести полноценный полумарафон - как в Минске
Источник материала: Tut.by
В Витебске не будет «Славянского забега», который до этого три года подряд проходил на фестивале «Славянский базар». Оказывается, организаторы взяли тайм-аут — чтобы подготовиться и в 2020-м провести в областном центре полноценный полумарафон. Об этом TUT.BY сообщил директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.
— Мы хотели сделать полноценный полумарафон. Провели анализ, и появились организационные, технические вопросы. И, к сожалению, в этот раз такое мероприятие не состоится. Но, надеюсь, к 2020 году у нас хватит времени и ресурсов, чтобы полумарафон на «Славянском базаре» обязательно состоялся. Хотим сделать его так, как он проходит в Минске: чтобы был зачетный, чтобы он заинтересовал топовых спортсменов. Но при этом чтобы там были и дистанции для любителей ЗОЖ, — рассказал Глеб Лапицкий.
Однако фестивальный город совсем без спорта не обойдется. В субботу, 13 июля, в 10.30, состоится #Молодежныйзабег. Его участники пробегут 2,5 км — от Витебского госуниверситета по Московскому проспекту к площади Победы. Главный приз для победителя — велосипед.
Последний день регистрации на #Молодежныйзабег — 11 июля. Заявку нужно заполнить
А в воскресенье, 14 июля, в 8.30, на площади Победы пройдет большая зарядка в формате опен-эйр. Она даст старт новому фестивальному проекту — международному танцевальному конкурсу Dream Dance Fest. Он соберет более тысячи человек из семи стран. Конкурс начнется с разминки, и к ней может присоединиться любой желающий. Зарядку проведут педагог Светлана Стаценко, певица Zena и блогер Илона Комоско.
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В Витебске не состоится «Славянский забег», который до этого три года подряд, с 2016-го, проходил на фестивале «Славянский базар». Соревнование не проводится, так как...
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