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В Минске за два дня были похищены семь электросамокатов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске за 5 и 6 июля были угнаны семь электросамокатов, которые брались в краткосрочную аренду.
Как
Отмечается, что гражданин ранее судим не был. Мужчина пояснил, что заинтересовался конструкцией самоката. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
5 июля примерно в полседьмого утра 58-летнеий мужчина хотел украсть электросамокат на улице Орловской, но к нему подошёл представитель фирмы, пояснив, что мужчина совершает преступление. Гражданин отпущен под обязательство о явке.
Два электросамоката были похищены на улицах Ванеева и Гашкевича в июне, устанавливаются личности подозреваемых.
Отмечается, что иногда ответственные граждане забирают «ничейную» вещь, чтобы предотвратить кражу. В таких случаях уголовные дела не возбуждаются, однако на выяснение обстоятельств приходится тратить время.
Летом 2019 года в Барановичах 14-летние школьники угнали машину.
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Новости Беларуси. В Минске за 5 и 6 июля были угнаны семь электросамокатов, которые брались в краткосрочную аренду. Как сообщает УСК по Минску, 5 июля около трёх...
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