Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С аншлагом в Летнем амфитеатре прошёл первый звёздный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

















Покоритель женских сердец Стас Михайлов выступил с юбилейным концертом «Все для тебя». Как только звучали знакомые ноты, витебская публика пускалась в пляс. Шеститысячный зал превратился в один большой танцпол.





От того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни, его песни еще раз стали для меня очень важными в жизни.





Мы так рады, что попали на этот концерт.







Зрителей ждал и ещё один сюрприз – дуэт с Тамарой Гвердцители. При этом артист приоткрыл завесу тайны: 11 июля на открытии «Славянского базара» ждёт ещё целый ряд звёздных дуэтов.

«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»