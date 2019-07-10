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Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С аншлагом в Летнем амфитеатре прошёл первый звёздный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покоритель женских сердец Стас Михайлов выступил с юбилейным концертом «Все для тебя». Как только звучали знакомые ноты, витебская публика пускалась в пляс. Шеститысячный зал превратился в один большой танцпол.
От того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни, его песни еще раз стали для меня очень важными в жизни.
Мы так рады, что попали на этот концерт.
«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»
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Новости Беларуси. С аншлагом в Летнем амфитеатре прошёл первый звёздный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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