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Во время шторма в Греции погибли 6 туристов

11.07.2019 11:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. В Греции во время шторма погибли туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на северные районы страны ночью 10 июля. В эпицентре стихии оказался полуостров Халкидики, где прошли сильные дожди и град.

Во время шторма в Греции погибли 6 туристов

Здесь жертвами непогоды стали 6 иностранцев. В трагическом списке – граждане России, Румынии, Чехии. За помощью к медикам обратились около 70 человек, в основном, с переломами.

Во время шторма в Греции погибли 6 туристов

Повреждены оказались здания и линии коммуникаций. В районе бедствия работают бригады спасателей.

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Новости Греции. В Греции во время шторма погибли туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на северные районы страны ночью 10 июля....
 
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