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Заявление главы ФРС США обвалило доллар

11.07.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торгах в четверг 11 июля белорусский рубль разгромил доллар, немного досталось и евро. С российским рублём всё иначе — он значительно укрепился и потянул за собой валютную корзину, которая стала дороже на 0,11%.

Корзина валют сегодня подорожала впервые с 27 июня. Напомним, что по итогам вчерашних торгов её значение оказалось на минимуме более чем за 10 месяцев.

Курс доллара рухнул на 0,0127 рубля до 2,0340 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 337 дней с 08.08.18

Евро дешевел на всех торгах с начала июля. Сегодня его курс снизился ещё на 0,0026 рубля до 2,2928 BYN/EUR и оказался на минимуме за 363 дня. Всего два дня не хватило до годового минимума.

Российский рубль прервал серию из десяти снижений, рванув вверх сразу на 0,0203 рубля до 3,2294 BYN/100 RUB. С минимума за 23 дня рубль подскочил на максимум за 7 дней.


Россия

Заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о снижении учётной ставки ослабили доллар. Вероятно, что уже в конце июля она будет понижена. Если это случится, то это будет первое снижение за 11 лет.

Новости из США подбросили вверх российский рубль:

официальный курс доллара на завтра обвалился сразу на 80 копеек до 62,9944 российских рублей
официальный курс евро на завтра упал на 56 копеек до 71,0073 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах в четверг 11 июля белорусский рубль разгромил доллар, немного досталось и евро. С российским рублём всё иначе — он значительно укрепился и потянул за...
 
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