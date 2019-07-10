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Заявление главы ФРС США обвалило доллар
Источник материала: Партизан
На торгах в четверг 11 июля белорусский рубль разгромил доллар, немного досталось и евро. С российским рублём всё иначе — он значительно укрепился и потянул за собой валютную корзину, которая стала дороже на 0,11%.
Корзина валют сегодня подорожала впервые с 27 июня. Напомним, что по итогам вчерашних торгов её значение оказалось на минимуме более чем за 10 месяцев.
Курс доллара рухнул на 0,0127 рубля до 2,0340 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 337 дней с 08.08.18
Евро дешевел на всех торгах с начала июля. Сегодня его курс снизился ещё на 0,0026 рубля до 2,2928 BYN/EUR и оказался на минимуме за 363 дня. Всего два дня не хватило до годового минимума.
Российский рубль прервал серию из десяти снижений, рванув вверх сразу на 0,0203 рубля до 3,2294 BYN/100 RUB. С минимума за 23 дня рубль подскочил на максимум за 7 дней.
Россия
Заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о снижении учётной ставки ослабили доллар. Вероятно, что уже в конце июля она будет понижена. Если это случится, то это будет первое снижение за 11 лет.
Новости из США подбросили вверх российский рубль:
официальный курс доллара на завтра обвалился сразу на 80 копеек до 62,9944 российских рублей
официальный курс евро на завтра упал на 56 копеек до 71,0073 российских рублей.
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На торгах в четверг 11 июля белорусский рубль разгромил доллар, немного досталось и евро. С российским рублём всё иначе — он значительно укрепился и потянул за...
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