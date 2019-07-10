Заявление главы ФРС США обвалило доллар

Корзина валют сегодня подорожала впервые с 27 июня. Напомним, что по итогам вчерашних торгов её значение оказалось на минимуме более чем за 10 месяцев.





Курс доллара рухнул на 0,0127 рубля до 2,0340 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 337 дней с 08.08.18





Евро дешевел на всех торгах с начала июля. Сегодня его курс снизился ещё на 0,0026 рубля до 2,2928 BYN/EUR и оказался на минимуме за 363 дня. Всего два дня не хватило до годового минимума.





Российский рубль прервал серию из десяти снижений, рванув вверх сразу на 0,0203 рубля до 3,2294 BYN/100 RUB. С минимума за 23 дня рубль подскочил на максимум за 7 дней.









Россия

Заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о снижении учётной ставки ослабили доллар. Вероятно, что уже в конце июля она будет понижена. Если это случится, то это будет первое снижение за 11 лет.





Новости из США подбросили вверх российский рубль:





официальный курс доллара на завтра обвалился сразу на 80 копеек до 62,9944 российских рублей

официальный курс евро на завтра упал на 56 копеек до 71,0073 российских рублей.