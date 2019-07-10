Свабода " бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич. А вот реальный случай из новейшей истории Беларуси, о котором рассказывает радио "" бывший председатель Национального банка





«Стоял на своем: подписывать не буду»





Весной 1994 года, когда в Беларуси еще не существовало должности президента, в Москву поехала большая делегация подписывать соглашение о единой рублевой зоне. Поехали не только высокие чиновники из правительства и парламента, но даже председатели всех облисполкомов.





Вячеслав Кебич, тогдашний руководитель белорусского правительства, хотел обставить подписание документов как личную большую победу. Под процедуру выбрали особое время, когда российского президента Бориса Ельцина не было в Москве.





Тогдашний первый банкир Беларуси Станислав Богданкевич рассказал, что у него с Кебичем и тогдашним вице-премьером Михаилом Мясниковичем была договоренность подписать документы о создании общей валюты.





«Моя позиция была такова: я не политик, я председатель Нацбанка, который должен беспокоиться о денежной системе страны. Поэтому я подпишу договор только тогда, когда в нем будет зафиксировано, что Беларусь сама будет решать, сколько денег выпускать, какой курс определять, и никто не вправе это решать за нас, даже какой-то наднациональный орган. Иначе это будет нарушение Конституции Республики Беларусь. Кебич с Мясниковичем с этим якобы соглашались», - рассказывает Станислав Богданкевич.





Но по ходу переговоров россияне как бы спохватились - что же это получается?! Если принять белорусские условия, то в Минске по-прежнему будут печатать своих «зайчиков» и на эти «бумажки» покупать газ и нефть.





«На каком-то этапе переговоров Кебич и Мясникович начали на меня давить и соглашаться с позицией россиян. Но я стоял на своем: подписывать не буду, потому что не могу нарушать Конституцию. Для меня это неприемлемо. Так договор и не подписали» - констатирует Станислав Богданкевич.





Что записано в Договоре о единой валюте





Договор о создании "союзного государства" Беларуси и России подписали в 1999 году тогдашний президент России Борис Ельцин и президент Беларуси Александр Лукашенко.





Лет 20 назад назывались даже конкретные даты, когда единая валюта начнет действовать. Предполагалось, что с 1 января 2005 в Беларуси можно будет рассчитываться российским рублем, а с 1 января 2008 заработает единая валюта.





В статье 13 «Договора о создании Союзного государства Беларуси и России» прописано, что она предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.





"Союзное государство" имеет единую денежную единицу (валюту). Денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром. Введение и эмиссия другой валюты в "союзном государстве", помимо единой денежной единицы, не допускается.





До введения единой денежной единицы и формирования единого эмиссионного центра на территории государств-участников продолжают хождение их национальные денежные единицы. Переход к единой денежной единице (валюте) осуществляется в соответствии со статьей 22 этого договора.