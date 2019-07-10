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И такое возможно! В Мозыре маршрутка от удара оказалась на капотах двух авто

11.07.2019 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария на улице Интернациональной произошла ночью 10 июля.

Как стало известно «ПСГ», сообщение о дорожно-транспортном происшествии у магазина «Копеечка» по улице Интернациональной поступило в дежурную часть Мозырского РОВД в 2.45.

Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» поднимался снизу от площади Горького. После поворота к улице Интернациональной он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованный микроавтобус. 

В результате столкновения последний буквально «взлетел», под его задней частью оказался «Гольф». Кроме того, механические повреждения получила еще одна припаркованная машина.



К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

- На место происшествия выбыли сотрудники отдела ГАИ. Водитель, 1996 года рождения, прошел медицинское освидетельствование, - сообщил заместитель начальника Мозырского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Ильюк.

Уже известно, что в крови любителя нетрезвой езды обнаружили 1,7 промилле алкоголя. По данному факту продолжается разбирательство.
 
 
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Авария на улице Интернациональной произошла ночью 10 июля.
 
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