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И такое возможно! В Мозыре маршрутка от удара оказалась на капотах двух авто
Источник материала: Партизан
Авария на улице Интернациональной произошла ночью 10 июля.
Как стало известно «
Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» поднимался снизу от площади Горького. После поворота к улице Интернациональной он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованный микроавтобус.
В результате столкновения последний буквально «взлетел», под его задней частью оказался «Гольф». Кроме того, механические повреждения получила еще одна припаркованная машина.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
- На место происшествия выбыли сотрудники отдела ГАИ. Водитель, 1996 года рождения, прошел медицинское освидетельствование, - сообщил заместитель начальника Мозырского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Ильюк.
Уже известно, что в крови любителя нетрезвой езды обнаружили 1,7 промилле алкоголя. По данному факту продолжается разбирательство.
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Авария на улице Интернациональной произошла ночью 10 июля.
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