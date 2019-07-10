И такое возможно! В Мозыре маршрутка от удара оказалась на капотах двух авто

ПСГ », сообщение о дорожно-транспортном происшествии у магазина «Копеечка» по улице Интернациональной поступило в дежурную часть Мозырского РОВД в 2.45. Как стало известно «», сообщение о дорожно-транспортном происшествии у магазина «Копеечка» по улице Интернациональной поступило в дежурную часть Мозырского РОВД в 2.45.





Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» поднимался снизу от площади Горького. После поворота к улице Интернациональной он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованный микроавтобус.





В результате столкновения последний буквально «взлетел», под его задней частью оказался «Гольф». Кроме того, механические повреждения получила еще одна припаркованная машина.













К счастью, в результате аварии никто не пострадал.





- На место происшествия выбыли сотрудники отдела ГАИ. Водитель, 1996 года рождения, прошел медицинское освидетельствование, - сообщил заместитель начальника Мозырского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Ильюк.





Уже известно, что в крови любителя нетрезвой езды обнаружили 1,7 промилле алкоголя. По данному факту продолжается разбирательство.







