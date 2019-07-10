







По его словам, еще более 22 тысяч жителей этого незаконного формирования на территории Украины получили консультации миграционной службы. "Для каждого из них, для всех нас такая возможность - это счастье, которое сложно понять тем, кто не пережил то, что пережили жители Донбасса", - заявил Пушилин.





24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получили лица, постоянно проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.









1 мая Путин своим указом предоставил право на упрощенное получение гражданства РФ "отдельным категориям" украинских граждан.





Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи российских паспортов своим гражданам и призвало международное сообщество не признавать такие документы.











