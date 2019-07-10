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В "ДНР" появилось около 3000 "россиян". Еще более 15 тысяч в очереди

11.07.2019 12:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 3 тысяч жителей "ДНР" получили паспорт гражданина РФ, еще 15,5 тысяч человек подали заявления на его получение, заявил газете "Известия" глава "ДНР" Денис Пушилин.



По его словам, еще более 22 тысяч жителей этого незаконного формирования на территории Украины получили консультации миграционной службы. "Для каждого из них, для всех нас такая возможность - это счастье, которое сложно понять тем, кто не пережил то, что пережили жители Донбасса", - заявил Пушилин.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получили лица, постоянно проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.


1 мая Путин своим указом предоставил право на упрощенное получение гражданства РФ "отдельным категориям" украинских граждан.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи российских паспортов своим гражданам и призвало международное сообщество не признавать такие документы.
 
 
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Около 3 тысяч жителей "ДНР" получили паспорт гражданина РФ, еще 15,5 тысяч человек подали заявления на его получение, заявил газете "Известия" глава "ДНР" Денис Пушилин.
 
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