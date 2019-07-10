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Алексей Бага: Неутешительные новости. Возможно, Филипенко выбыл на несколько месяцев
Источник материала: Tut.by
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.
Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии
— Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…
Напомним, что Егор Филипенко получил травму в начале матча с «Пястом». По ходу игры его заменил Слободан Симович, а роль второго центрального защитника исполнял Евгений Яблонский, который начинал матч на позиции опорного полузащитника.
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии «Прессболу» сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза...
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