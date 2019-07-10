Алексей Бага: Неутешительные новости. Возможно, Филипенко выбыл на несколько месяцев

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии pressball.by сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике. Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768 Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331768

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в комментарии «Прессболу» сообщил, что Егор Филипенко из-за травмы колена пропустит ближайшие матчи. Для уточнения диагноза защитник еще пройдет обследование в итальянской клинике.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Он вел единоборство — по-моему, с Валенсией. А потом, как сказал мне уже в раздевалке, неудачно приземлился на опорную ногу и почувствовал резкую боль в колене. К сожалению, обследование в четверг утром принесло неутешительные новости: Егор выбыл из строя. Возможно, на несколько месяцев. В ближайший понедельник он вылетает в Италию на консультацию и еще одно обследование…

Напомним, что Егор Филипенко получил травму в начале матча с «Пястом». По ходу игры его заменил Слободан Симович, а роль второго центрального защитника исполнял Евгений Яблонский, который начинал матч на позиции опорного полузащитника.