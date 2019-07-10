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В Беларуси поднялись цены на учебу в вузах

11.07.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси поднялись цены на учебу в вузах
Фото из открытых источников

Некоторые вузы страны озвучили цены на обучение в 2019/2020 учебном году. Как пишет TUT.by, стоимость обучения увеличилась в среднем на 4-9%.

В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) почти на всех факультетах обучение на дневной форме на первом курсе в 2019/2020 году обойдется в 3605,32 руб. в год. На некоторых специальностях цены чуть ниже. В целом обучение для первокурсников в БНТУ подорожало на сумму около 300 руб.

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Обучение в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) на дневном отделении подорожало примерно на 100 руб. Оно будет стоить для студентов первого курса независимо от специальности 2 564,40 руб. в год. При этом стоимость обучения на заочном отделении осталась практически той же.

В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) год обучения для первокурсников на дневном отделении для факультетов английского, немецкого, китайского языков и культуры, романских языков и переводческого факультета, а также факультета межкультурных коммуникаций обойдется в 2790 руб., что на 300 руб. больше, чем в прошлом учебном году.

В Академии управления при президенте год обучения на дневном отделении на специальностях «Государственное управление и право», «Государственное управление и экономика» и «Управление информационными ресурсами» в 2019/2020 учебном году обойдется в 3200 руб.

В Белорусском государственном педагогическом университете (БГПУ) им. Максима Танка цены на обучение выросли на дневном отделении для первокурсников примерно на 300 руб. В 2019/2020 году учеба будет стоить 2666 руб. в год, если учиться на специальности с иностранным языком. В прошлом году обучение обходилось первокурсникам в 2380 руб.

При этом отметим, что многие вузы стоимость обучения в 2019/2020 году еще не назвали. Среди них такие популярные учреждения образования, как БГУ, БГУИР и Белорусский государственный медицинский университет.

 
 
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Стоимость обучения увеличилась в среднем на 4-9% по сравнению с прошлым учебным годом.
 
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