В Шарковщинском районе проведены выборочные проверки и мониторинги

Источник материала: Клiч Радзiмы

Шарковщинский РОЧС с22мая по 21июня 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» провели выборочную проверку на объектах ОАО «Буевщина». ДиректоромОАО «Буевщина» является Атрашкевич Виктор Флерьянович. В ходе проведенной выборочной проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7),а именно:

— не со всеми категориями работников осуществляется обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.п. 3.2 Декрет№7;

— допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения» п.11 Декрет№7;

— наряд-допуск на проведение огневых работ на временных местах не выдается п.9 Постановления МЧС РБ от 2 мая 2018 года №29 Декрет№7;

— журнал учета и технического обслуживания огнетушителей не ведется.п.4.5.3 ТКП 295-2011;

— работники объектов, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями. п. 5.1 ТКП 475-2013;

— не организована работа пожарно-технической комиссии на объекте, отсутствуют акты обследования зданий и помещений, п.5 положения о «Пожарно-технических комиссиях», утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь №571 от 13.10.1995;

— наружное противопожарное водоснабжение (открытые водоемы, расположенные возле объектов ОАО) не обозначены опознавательными знаками, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов.п. 57 Декрет №7.

— помещения животноводческого комплекса д.Иодыне обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении животноводческого комплекса д.Иоды, отсутствуют защитные стеклянные плафоны, отсутствуют крышки разветвительных коробок. п. 9 Декрет№7;

— в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями животноводческого комплекса д.Иоды допускается размещение зданий для содержания телят (плёночник). п.16 Декрет№7;

— транспортные средства в мех.мастерскихд.Иодыне обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— место проведения сварочных работ в мех.мастерскихд.Иоды не обеспечено первичными средствами пожаротушения. п.41 Декрет№7;

— электропроводка проложенная к светильнику, освещающего территорию мех. мастерских д.Иодывыполнена с нарушениями (не закреплена, соединение выполнено «вскрутку», не защищено от механических повреждений распределительными коробками) п. 9 Декрет№7;

— помещения телятника д.Подобыне обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении телятникад.Подобы, отсутствуют защитные стеклянные плафоны, отсутствуют крышки разветвительных коробок. п. 9 Декрет№7;

— в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями телятника д.Подобы допускается складирование горючих материалов, (рулоны сена, соломы). п.16 Декрет№7;

— отопительно-варочная печь в помещении телятника д.Подобыне заводского изготовления, выполнена с нарушения противопожарных норм (в дверцы имеются отверстие, отсутствует разделка) п. 27 Декрет №7.

— отопительная печь в помещении фермы д.Трабовщина не исправна, в стенках печи имеются сквозные отверстия. п.27 Декрет №7;

— помещения телятника Зяблины не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения.п. 53 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении телятника Зяблины, отсутствуют защитные стеклянные плафоны п. 9 Декрет№7.

— строительные конструкции (стена) телятника д. Корница имеют повреждения. п.4.3 ТКП 45-1.04-208-2010;

— на электрических светильниках в помещении телятникад.Корница, отсутствуют защитные стеклянные плафоны, соединение электрических проводов не защищено от механических повреждений распределительными коробками. п. 9 Декрет№7.

— помещении фермы д.Снеги не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении телятникад.Снеги, отсутствуют защитные стеклянные плафоны, часть электропроводки не закреплена. п. 9 Декрет№7;

— помещения фермы д.Шитине обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении телятникад.Шити, отсутствуют защитные стеклянные плафоны п. 9 Декрет№7;

— отопительная печь в помещении заведующей фермыд.Шити не исправна, имеются сквозные трещины, отсутствует разделка. п.27 Декрет №7;

— строительные конструкции (стропильная система кровли) фермы д.Шитиимеют повреждения. п.4.3 ТКП 45-1.04-208-2010;

— помещения мех.мастерскойд.Воронка, транспортные средства, АЗС не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— на АЗС мех.мастерскихд.Воронкаустановлен огнетушитель без раструба. п.54 Декрет№7;

— в молочном блоке МТФ Воронка подсоединение провода к электродвигателям не закреплены, а также не защищены от механических повреждений (проложены по полу) п.9 Декрет №7.

Выборочная проверка показала, что руководителю необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах ОАО «Буевщина»директор и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Также Шарковщинским РОЧС с 22мая по 20 июня 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» проведена выборочная проверка на объектах ОАО «Жвиранка». Заместителем директораОАО «Жвиранка» является Ананько Петр Спиридонович. В ходе проведенной выборочной проверки были также выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7),а именно:

— с работниками не осуществляется обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение мерам пожарной безопасности.п. 3.2 Декрет№7;

— в зданиях предприятия не вывешены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.п. 3.2 Декрет№7;

— допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».п.11 Декрет№7;

— пожарные водоемы не обозначены опознавательными знаками в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.п. 57 Декрет№7;

— не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины.п. 22 Декрет№7;

— работники объектов, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями. п. 1 ППБ Беларуси 01-2014; п. 5.1 ТКП 475-2013;

— журнал учета и технического обслуживания огнетушителей не ведется.п.4.5.3 ТКП 295-2011;

— приказом по объекту создана ДПД (ПТК не создано), не организована их работа, не распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания.п. 4.7. ППБ Беларуси 01-2014;

— количество членов ДПД не соответствует требуемым нормам согласно п.8 Положения о добровольных пожарных дружинах на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. N 571;

— пути эвакуации и выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (черно-белые знаки).п.44 Декрет№7, ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;

— планы эвакуации людей при пожаре не переработаны согласно Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. № 21. п. 45 Декрет№7;

— программа вводного инструктажа и программа ПТМ не переработана согласно Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36. Вводный противопожарный инструктаж согласно журнала не проводился с 29.06.2017 года.п.58 Декрет№7.

— помещения комплексад.Ковшелево не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— в пожарном щитекомплексад.Ковшелево установлены огнетушители требующие перезарядки .п.54 Декрет№7;

— с работниками комплексад.Ковшелево не проводятся противопожарные инструктажи (отсутствуют записи в журнале, при опросе работники показывают не удовлетворительные знания). п. 4.1 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении комплексад.Ковшелево, отсутствуют защитные стеклянные плафоны, отсутствуют крышки разветвительных коробок. п. 9 Декрет№7;

— в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениямикомплексад.Ковшелево допускается складирование горючих материалов, (рулоны сена, соломы). п.16 Декрет№7;

— в мех.мастерскойд.Ковшелево установлен огнетушитель без раструба .п.54 Декрет№7;

— помещения мех.мастерскойд.Ковшелево, транспортные средства не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— место проведения сварочных работ в мех.мастерскойд.Ковшелево не обеспечено первичными средствами пожаротушения. п.41 Декрет№7;

— с работниками мех.мастерскойд.Ковшелево не проводятся противопожарные инструктажи (отсутствуют записи в журнале, при опросе работники показывают не удовлетворительные знания). п. 4.1 Декрет№7;

— не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины.п. 22 Декрет№7;

— помещения мех.мастерскойд.Кубелевщина, транспортные средства не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— место проведения сварочных работ в мех.мастерскойд.Кубелевщина не обеспечено первичными средствами пожаротушения. п.41 Декрет№7;

— с работниками мех.мастерскойд.Кубелевщина не проводятся противопожарные инструктажи (отсутствуют записи в журнале, при опросе работники показывают не удовлетворительные знания). п. 4.1 Декрет№7;

— в мех.мастерскойд.Кубелевщина установлен огнетушитель без раструба.п.54 Декрет№7;

— помещения фермы Кубелевщинаа не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения.п. 53 Декрет№7;

— на электрических светильниках в помещении фермы д.Кубелевщина, отсутствуют защитные стеклянные плафоны, отсутствуют крышки разветвительных коробок. п. 9 Декрет№7;

— в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями фермы д.Кубелевщинадопускается складирование горючих материалов, (рулоны сена, соломы). п.16 Декрет№7;

— помещения мех.мастерскойд.Бильдюги, транспортные средства, нефтебаза не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— в мех.мастерскойд.Бильдюги установлен неисправный огнетушитель. п.54 Декрет№7;

— по окончанию работ на сварочном посту и в перерывах в работемех.мастерскойд.Бильдюги не производится отсоединение шлангов от газового оборудования.п.41 Декрет№7;

— пути эвакуации и выходы в административном здании мех.мастерскойд.Бильдюгине обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (черно-белые знаки). п.44 Декрет№7, ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;

— помещения комплексад.Бильдюги не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения. п. 53 Декрет№7;

— на электрическом светильнике в помещении коридора комплекса д.Бильдюги, отсутствует защитный стеклянный плафон. п. 9 Декрет№7;

— на комплексе д.Бильдюгиустановлен огнетушитель без раструба. п.54 Декрет№7;

— с работниками комплекса д.Бильдюгине проводятся противопожарные инструктажи (при опросе работники показывают не удовлетворительные знания, не умеют пользоваться огнетушителем, не знают где он установлен). п. 4.1 Декрет№7;

— административное здание не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения.п. 53 Декрет№7;

— пути эвакуации и выходы в административном здании не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (черно-белые знаки).п.44 Декрет№7, ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;

— планы эвакуации людей при пожаре в административном здании не переработанысогласно Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. № 21. п. 45 Декрет№7;

— в административном здании не вывешен стенд с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.п. 3.2 Декрет№7;

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах ОАО «Жвиранка»заместитель директора и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Шарковщинским РОЧС с 22мая по 26 июня 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» проведена выборочная проверка на объектах УКП ЖКХ Шарковщинского района. ДиректоромУКП ЖКХ является Бегун Василий Иванович. В ходе проведенной выборочной проверки были также выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7),а именно:

-работники предприятия, являющиеся членами ДПД согласно постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 года №571 «Об утверждении положения о внештатных пожарных формированиях и смотрах противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах» не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасателями) п.3.1 Декрет №7, п.5.1 ТКП 475-2013;

-не организована работа по оборудованию жилых комнат жилых домов (квартир) ведомственного жилищного фонда автономными дымовыми пожарными извещателями (далее – АПИ), (соединения АПИ в единую сеть с соседними домовладениями квартирами категорированных граждан, вывода сигнала сработки от АПИ на светозвуковые устройства) п.3.1 Декрет №7, п.11.12 ТКП 47-3.02-230-2010, п.7.12 СНБ 3.02.04-03;

-не организована работа пожарно-технической комиссии согласно действующих требований, а также подготовка работников по программам пожарно-техническогоминимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности п.3.2 Декрет №7;

-здания, помещения, территории объектов не обеспечены знаками пожарной безопасности, указывающими на местонахождение первичных средств пожаротушения, источников наружного противопожарного водоснабжения, мест для курения, эвакуационных выходов п.3.1 Декрет №7;

— в соответствии с постановлением МЧС РБ от 18 мая 2018 года №35 территория, объекты и транспортные средства предприятия не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями п.53 Декрет №7;

-пожарные водоемы и пожарные гидранты для наружного противопожарного водоснабжения г.п.Шарковщина не обозначены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации (справочно — пожарные, водоемы должны быть пронумерованы, иметь опознавательные знаки, соответствующие действующим ТНПА. Для определения мест расположения пожарных водоемов применяются световые или флуоресцентные указатели, которые следует размещать на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м) п.3.1 Декрет №7;

-электрооборудование и электропроводка центральной котельной г.п.Шарковщинаэксплуатируется не в соответствии с предъявляемыми требованиями (в подсобных помещениях светильники не укомплектованы защитными плафонами) п.9 Декрет №7;

-пожарные шкафы центральной котельной г.п.Шарковщина не укомплектованы пожарными рукавами и стволами п.9 Декрет №7;

-ящики с песком котельной ПМК-68 г.п.Шарковщинане заполнены песком, не закрыты крышками п.53 Декрет №7;

-в помещении котельной ПМК-68 г.п.Шарковщина установлен огнетушитель с истекшим сроком годности п.54 Декрет №7;

-пожарный водоем котельной ПМК-68 г.п.Шарковщинане очищен от растительности (кустарников), подъезд к водоисточнику не обеспечен п.14 Декрет №7;

-ящик с песком в котельной ДСР г.п.Шарковщина не заполнен песком, не закрыт крышкой п.53 Декрет №7;

— в противопожарных разрывах котельной ДСР г.п.Шарковщина допущено складирование горючих материалов (обрезок досок, реек и т.д.) п.16 Декрет №7;

-не организована уборка территории котельной ДСР г.п.Шарковщинаот горючих остатков (опилки, древесная щепа, прошлогодняя сухая трава, сучья и т.д.)п.3.2 Декрет №7;

-не обеспечено открывание дверей запасного эвакуационного выхода со второго этажа без ключа на наружную эвакуационную лестницугостиницы г.п.Шарковщинап.49 Декрет №7;

-отсутствует стенд по пожарной безопасности в гостинице г.п.Шарковщинав соответствии с предъявляемыми требованиямип.3.2 Декрет №7;

-электрооборудование и электропроводка гостиницы г.п.Шарковщинаэксплуатируется не в соответствии с предъявляемыми требованиями (в комнатах 14, 17, 25, 31 эксплуатируются электрические розетки не закрепленные жестко к стенам, на втором этаже оторван короб в котором уложен электрический кабельп.9 Декрет №7;

-имеющиеся планы эвакуации гостиницы г.п.Шарковщинатребуют переработки в соответствии с постановлением МЧС РБ от 20 апреля 2018 года №21п.45 Декрет №7;

-не во всех номерах гостиницы г.п.Шарковщинанаходятся схематические планы индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки

с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих

и действиями на случай возникновения пожарап.46 Декрет №7;

-имеющаяся система оповещения людей о пожаре гостиницы г.п.Шарковщинанаходится в неисправном состояниип.3.1 Декрет №7;

-на путях эвакуации (коридоры) гостиницы г.п.Шарковщинауложено покрытие ПВХ (линолеум), пожарно-технические показатели пожарной опасности которого не подтверждены соответствующими результатами испытаний в соответствии с требованиями нормативных документовп.3.1 Декрет №7;

-здания и помещения (автотракторная техника) мех.мастерскихг.п.Шарковщинане обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС РБ от 18 мая 2018 года №35;п.53 Декрет №7

-в здании гаража мех.мастерскихг.п.Шарковщинаотсутствуют металлические ящики с плотнозакрывающимися крышками для сбора промасленной и обтирочной ветоши;п.3.1 Декрет №7

-в здании ремонтного цеха мех.мастерскихг.п.Шарковщинане соблюдается пожарная безопасность и противопожарный режим (допущено хранение отработанного масла в пластиковом ведре);п.4.1 Декрет №7

-в зданиях (ремонтной мастерской) мех.мастерскихг.п.Шарковщинаэлектрооборудование и электропроводка эксплуатируется не в соответствии с предъявляемыми требованиями (светильники не укомплектованы защитными плафонами);п.9 Декрет №7

-место проведения сварочных работ мех.мастерскихг.п.Шарковщинане обеспечено первичными средствами пожаротушения (установлены огнетушители без раструбов с истекшими сроками годности, с сорванными пломбами);п.41 Декрет №7

-площадка для отходов деревообработки не очищена от растительного слоя, горючих отходов (сухой растительности) не выравнена и плотно не утрамбована п. 43. Постановления МЧС РБ от 26.02.2018 года №24;

-допускается складирование в помещении пилорамы горючих веществ и материалов и готовой продукции (досок, реек, брусков)п. 30Декрет №7;

-в помещении пилорамы не производится уборка строительных конструкций, оборудования от отложений пыли и опилокп.20 Декрет №7;

-в зданиях (столярного цеха, сушилки) электрооборудование и электропроводка эксплуатируется не в соответствии с предъявляемыми требованиями (светильники не укомплектованы защитными плафонами, ответвительные коробки не закрыты крышками, электрические светильники подвешены на проводахп.9 Декрет №7;

-в столярном цеху допускается хранение газового баллонап.22 Декрет №7;

-здание сушилки захламлено горючими материалами (обрезками досок)п.3.1 Декрет №7;

— прилегающая территория столярного цеха не окошена от растительностип.3.1. Декрет №7;

-в дверке шкафа пожарного крана общежития г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4а отсутствует остекление. Шкафы пожарных кранов не закрыты и не опломбированып.3.1 Декрет №7;

-здание общежития г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4ане обеспечено первичные средствами пожаротушения (огнетушители), в соответствии с постановлением МЧС РБ от 18 мая 2018 года №35;п.53 Декрет №7;

-в общежитии г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4адопускается эксплуатация неисправного электрооборудования и электропроводки с нарушениями требований (при помощи тройников и удлинителей осуществляется подключение электрических приборов; в помещении кухни допускается эксплуатация электрической розетки не закрепленной жестко к стенеп.9 Декрет №7;

-отсутствует стенд по пожарной безопасности в общежитии г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4ав соответствии с предъявляемыми требованиямип.3.2 Декрет №7;

-в общежитии г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4адвери лестничных клеток, входящие в систему противодымной защиты не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками), а также уплотнениями в притворах, допускается фиксирование дверей в лестничных клетках в отрытом положениип.49 Декрет №7;

-жильцамиобщежития г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4адопускается курение в запрещенных местах (коридоры, жилые комнаты)п.п.6, 11 Декрет №7;

-имеющиеся планы эвакуации людей и материальных ценностейв случаи возникновения пожара вобщежитии г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4атребуют переработки в соответствии с предъявляемыми требованиямип.45 Декрет №7;

-жильцами общежития г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 4апроведены самовольные перепланировки (установлены дополнительные перегородки).п.3.1 Декрет №7;

-двери в подвальные помещения многоквартирных жилых домов находятся в открытом состоянии (ул. Октябрьская д. 3, д.3а,д.5,д.7,д.11)п.3.1 Декрет №7;

-в многоквартирных жилых домовладениях допускается эксплуатация асбестоцементных и металлических дымовых труб ул. Энергетиков д.2, д.4, д.6, д.8, в многоквартирном жилом доме ул. 17 Сентября, 90 дымовая труба находится в аварийном состояниип.3.1 Декрет №7;

-в подъезде многоквартирного жилого дома ул. Энгельса, 45 в аппаратах защиты от токов КЗ и перегрузок установлены скрутки проволоки «жучки» (линия освещения лестничной клетки)п.п.3.1, 9 Декрет №7;

-в подъездах многоквартирных жилых домов электрооборудование и электропроводка эксплуатируется не в соответствии с предъявляемыми требованиями (светильники не укомплектованы защитными плафонами, ответвительные коробки не закрыты крышками, электрические светильники подвешены на проводах, жилы электрических проводов соединены в скрутку)п.9 Декрет №7.

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах УКП ЖКХ Шарковщинского районадиректор и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Проведен мониторинг лицензиата ООО «Стройэлектросфера», обслуживающего в ГУО «Средняя школа №1 г.п.Шарковщина», ГУО «Средняя школа №2 г.п.Шарковщина», ГУО «Лужковская средняя школа Шарковщинского района», ГУО «Великосельская детский сад – средняя школа Шарковщинского района» автоматическую пожарную сигнализацию. Директором является Липатов Александр Евгеньевич, в ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7), Технического кодекса установившейся практики 316-2011 Система технического обслуживания и ремонта АУП, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ (далее – ТКП 316-2011), а именно:

Средняя школа №1 г.п.Шарковщина:

— в помещении коридора интерната на шлейфе №3 произведено перемыканные проводов шлейфа (короткое замыкание) ИП 1,2,3. Ручной ИПР установленный в левом крыле коридора находится в отключенном состоянии. При снятии ИП система дает тревогу на пожар (на неисправность прибор не реагирует).

При сработке АПС световое табло «Выход» установленные в актовом зале не работают (не подключены);

Ручной ИПР сработал только в холе первого этажа, остальные ИПР установленные в лестничных клетках этажей, коридорах школы не сработали.

— техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, по регламентным работам не проводилось в полном объеме, предусмотренными регламентами работами (по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом) п. 3.9 Декрета №7, п.4.4.1, п. 4.4.2 ТКП 316-2011;

— не проводится плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

— не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы и интерната.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011.

— после окончания работ по регламентному техническому обслуживанию Исполнитель обязан предъявить выполненные работы ответственному лицу Заказчика либо лицу, его замещающему по приказу Заказчика (по результатам выполненных регламентных работ в журнале отсутствует запись «Замечаний нет» заверенная подписью Заказчика, в журналах в здании интерната и СШ проставлены только подписи Заказчика).п. 6.9; п.7.6.2 ТКП 316-2011.

Средняя школа №2 г.п.Шарковщина:

— не проводится плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

— не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы и интерната.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011.

— не предоставлен в школу перечень необходимых документов (перечень регламентных работ на техническое обслуживание АПС, график проведения регламентных работ, акты и т.д).п.6.1 ТКП 316-2011;

— не организовано проведение инструктажей с персоналом Заказчика и не оказывается ему помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем (первичный инструктаж проводить при приемке систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам Заказчика при смене персонала, эксплуатирующего системы с проставлением отметок об инструктаже в журналах проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала) п.9.1.3 ТКП 316-2011.

Лужковская средняя школа Шарковщинского района:

— не проведен плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

— не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011;

— не предоставлен в школу перечень необходимых документов (перечень регламентных работ на техническое обслуживание АПС, график проведения регламентных работ, акты и т.д).п.6.1 ТКП 316-2011;

— не организовано проведение инструктажей с персоналом Заказчика и не оказывается ему помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем (первичный инструктаж проводить при приемке систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам Заказчика при смене персонала, эксплуатирующего системы с проставлением отметок об инструктаже в журналах проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала) п.9.1.3 ТКП 316-2011.

— после окончания работ по регламентному техническому обслуживанию Исполнитель обязан предъявить выполненные работы ответственному лицу Заказчика либо лицу, его замещающему по приказу Заказчика (по результатам выполненных регламентных работ в журнале отсутствует запись «Замечаний нет» заверенная подписью Заказчика.п. 6.9; п.7.6.2 ТКП 316-2011.

Великосельская детский сад – средняя школа Шарковщинского района:

— не проведен плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

— при сработке АПС светозвуковое табло «Выход» установленное в подвале не работает, шлейфы 2, 4 находящиеся в подвале отключены от сигнализации п.9.1.11 ТКП 316-2011;

— не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011;

— не предоставлен в школу перечень необходимых документов (перечень регламентных работ на техническое обслуживание АПС, график проведения регламентных работ, акты и т.д).п.6.1 ТКП 316-2011;

— не организовано проведение инструктажей с персоналом Заказчика и не оказывается ему помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем (первичный инструктаж проводить при приемке систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам Заказчика при смене персонала, эксплуатирующего системы с проставлением отметок об инструктаже в журналах проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала) п.9.1.3 ТКП 316-2011.

— после окончания работ по регламентному техническому обслуживанию Исполнитель обязан предъявить выполненные работы ответственному лицу Заказчика либо лицу, его замещающему по приказу Заказчика (по результатам выполненных регламентных работ в журнале отсутствует запись «Замечаний нет» заверенная подписью Заказчика.п. 6.9; п.7.6.2 ТКП 316-2011.

Проведен мониторинг лицензиата ООО «Витавтоматика», обслуживающего в ГУО «Иодская детский сад –средняя школа Шарковщинского района»автоматическую пожарную сигнализацию. Директором является Борткевич Михаил Петрович, в ходе проведенного мониторинга нарушения не выявлены.

Мониторинги показал, что руководителям необходимо более серьезно относится к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечив пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Инспекцией надзора и профилактики с целью обеспечения пожарной безопасности были проведены мониторинги на следующих объектах:

ГУО «Средняя школа №1 г.п.Шарковщина»по адресу: г.п. Шарковщина, ул. Халаева, 12. Директором является Ганебный Сергей Рафаилович, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Декрета №7, п.3.2, п.7, п.8.;

— не переработаны поэтажные планы эвакуации людей (на этажах в школе и этажах интерната) на случай возникновения пожара по форме согласно постановления МЧС РБ №21 от 20.04.2018г, п.45 Декрета №7;

— все члены ДПД, а также работников осуществляющих эвакуацию материальных ценностей в случае пожара не обеспечены самоспасателями. п.5.1 ТКП 475-2013 Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара (далее ТКП 475-2013);

— в складским помещении хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется без учетом их агрегатного состояния, совместимости

хранения, а также однородности средств тушения в соответствии

с порядком хранения веществ и материалов, не обеспечив свободные проходы.п. 31 Декрета №7;

— на входе в интернат не заменен разбитый стеклянный плафон.п.9 Декрета №7;

— в помещении библиотеки (в здании интерната) и подвале школы в помещении канализации электрические светильники не укомплектованы защитными стеклянными плафонами п.9 Декрета №7;

— двери лестничных клеток в здании школы и здании интерната не обеспечены устройствами самозакрывания, обеспечивающие их плотноесамозакрывание; п. 49 Декрета №7;

— в жилых комнатах интерната предназначенных для временного проживания детей, на видных местах не вывешены схематические планы индивидуальной эвакуации детей с соответствующего этажа, памятки

с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих

и действиями на случай возникновения пожара.п.46 Декрета №7;

— замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), не обеспечены возможность их свободного открывания изнутри без ключа (актовый зал, спортзал).п. 48 Декрета №7;

— допускается фиксацию противопожарных эвакуационных дверей (выход и из помещения кухни), снятысамозакрывающие устройства с дверей лестничных клеток.п. 49 Декрета №7;

— допускается курение в складском помещении и на прилегающей территории к нему (окурки лежат на полу в помещении склада и у входа в помещение). Курение на объектах допускается только в специально отведенныхместах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованныхв установленном порядке и обозначенных указателями ”Место для курения“.п.11 Декрета №7;

— помещения школы, интерната и складское помещение не укомплектованы первичными средствами пожаротушения в полном объеме в соответствии с действующими ТНПА. Не создан резерв огнетушителей (на случай перезарядки и т.д.).п.53 Декрета №7.

Проведен мониторинг ГУО «Средняя школа №2 г.п.Шарковщина» по адресу: г.п.Шарковщина, ул.Красноармейская, 8. Директором является Татарович Андрей Иванович, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Декрета №7, п.3.2, п.7, п.8.;

— не переработаны поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара по форме согласно постановления МЧС РБ №21 от 20.04.2018г, п.45 Декрета №7;

— всех члены ДПД, а также работников осуществляющих эвакуацию материальных ценностей в случае пожара не обеспечены самоспасателями. п.5.1 ТКП 475-2013 Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара (далее ТКП 475-2013);

— двери лестничных клеток в здании школы не обеспечены устройствами самозакрывания, обеспечивающие их плотноесамозакрывание; п. 49 Декрета №7;

— допускается снятие самозакрывающих устройства с дверей лестничных клеток.п. 49 Декрета №7;

— не все помещения школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения в полном объеме в соответствии с действующими ТНПА. Не создан резерв огнетушителей (на случай перезарядки и т.д.).п.53 Декрета №7;

— места для хранения самоспасателей осуществляются не на рабочих местах членов ДПД и работников задействованных в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений в случае пожара. Самоспасатели следует размещать в специально отведенных опломбированных шкафах, с вентиляционными отверстиями.п. 6.2 ТКП 475-2013;

— места размещения самоспасателей не обозначены указательным знаком.п.6.1 ТКП 475-2013.

Проведен мониторинг ГУО «Великосельская детский сад – средняя школа Шарковщинского района» по адресу: д.Великое Село, ул.Центральная, 27. Директором является Матуль Юрий Чеславович, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— все члены ДПД, а также работников осуществляющих эвакуацию материальных ценностей в случае пожара не обеспеченысамоспасателями в полном объёме.п.5.1 ТКП 475-2013 Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара (далее ТКП 475-2013);

— в помещении коридора второго этажа разветвительная коробка эксплуатируется без защитной крышки п.9 Декрета №7;

— эвакуационная дверь на втором этаже ведущая наружу находится в закрытом состоянии.п. 49 Декрета №7;

— журнал учета и технического обслуживания огнетушителей, паспорта на них отсутствуют.п.4.5.3 ТКП 295-2011;

— поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют постановлению МЧС РБ №21 от 20.04.2018г. п.45 Декрета №7;.

Проведен мониторинг ГУО «Германовическая средняя школа Шарковщинского района» по адресу: д.Германовичи, ул.Школьная,12. Директором является Маркевич Людмила Георгиевна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— всех члены ДПД, а также работников осуществляющих эвакуацию материальных ценностей в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме.п.5.1 ТКП 475-2013 Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара (далее ТКП 475-2013);

— двери лестничных клеток в здании школы, не обеспечены устройствами самозакрывания, обеспечивающих их плотноесамозакрывание; п. 49 Декрета №7;

— поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют постановлению МЧС РБ №21 от 20.04.2018г (отсутствуют экспликации помещений).п.45 Декрета №7.

Проведен мониторинг ГУО «Лужковская средняя школа Шарковщинского района» по адресу: д.Лужки, ул.Школьная, 25. Директором является Гаранина Лариса Викторовна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— всех членов ДПД, а также работников осуществляющих эвакуацию материальных ценностей в случае пожара обеспечить самоспасателями в полном объёме.п.5.1 ТКП 475-2013 Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара (далее ТКП 475-2013);

— установить отсутствующие двери лестничных клеток в здании школы, обеспечить их устройствами самозакрывания, обеспечить их плотноесамозакрывание; п. 49 Декрета №7;

— поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют постановлению МЧС РБ №21 от 20.04.2018г (отсутствуют экспликации помещений).п.45 Декрета №7.

Проведен мониторинг ГУО «Бильдюгская средняя школа Шарковщинского района» по адресу: д.Бильдюги, ул.Школьная, 2. Директором является Якимчик А.В., в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

— общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованием п.3.2, п.7, п.8. Декрета №7;

— план эвакуации людей на втором этаже здания на случай возникновения пожара не соответствует требованиям постановления МЧС РБ №21 от 20.04.2018г, п.45 Декрета №7;

— члены ДПД, а также работники осуществляющие эвакуацию материальных ценностей в случае пожара не обеспечены самоспасателями. п.5.1 ТКП 475-2013 Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара (далее ТКП 475-2013);

— работник, ответственный за пожарную безопасность объекта не обучен по программе пожарно-технического минимума п. 3.2. Декрета №7.

Проведен мониторинг ГУО «Иодская детский сад — средняя школа Шарковщинского района» по адресу: д.Иоды, ул.Школьная, 25. Директором является Лагуненок Раиса Петровна, в ходе проведенного мониторинга нарушения не выявлены.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

В. КУЖЕЛЬ,

старший инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.

Д. КОТОВИЧ,

Инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.