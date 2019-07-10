Источник материала: Новости Волковыска

Матчи сразу двух турниров Принеманья смогут лицезреть волковысские болельщики в грядущие выходные.

В субботу, 13 июля, на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» в гп. Красносельский волковысская «Спарта» поборется за выход в финал с командой гродненского «ЖКХ».

А в воскресенье, там же, состоится западное дерби. Команда волковысской футбольной лиги «ЛІК» в очередном матче девятого тура чемпионата Гродненской области по футболу примет зельвенскую «Чайку». Начало матча в 15 часов.

Часом ранее в Волковыске местная «смена» на родном стадионе СДЮШОР № 1 сыграет с командой из Лиды.

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