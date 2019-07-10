Глава СК назвал главную версию взрывов во время салюта 3 июля

Источник материала: Ежедневник



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По словам Ивана Носкевича, она уже находит подтверждение.

Напомним, что в результате взрывов во время салюта в День независимости погибла женщина, несколько человек пострадали.

Всего следствие рассматривает четыре версии ЧП: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, неправильная эксплуатация салютных установок.

Приоритетная версия – некачественная пиротехника. «Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали — это самый актуальный предмет расследования», — цитирует главу СК РИА Новости .

Руководитель Следственного комитета также сообщил, что задержанным гражданам России- представителям компании-поставщика «Пиро-Росс» - обвинение будет предъявлено в 10-дневный срок, как того требует закон. Сейчас они задержаны.