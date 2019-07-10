Глава СК рассказал, из-за чего мог случиться взрыв на салюте

Источник материала: KYKY

Глава СК Иван Носкевич рассказал, какие версии трагедии на минском салюте рассматривает следствие. Об этом сообщает TUT.by.

Что произошло?

В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости, произошло ЧП . В трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего десять человек пострадали. В их числе – 64-летняя женщина: ее спасти не удалось. СК задержал первых подозреваемых: ими оказались работники компании-поставщика «Пиро-Росс». Несколько дней назад их посетили российские дипломаты и заявили, что жалоб на содержание Максима Сапронова и Константина Денисова не имеют.

Каковы версии следствия?

Со слов Носкевича, следствие считает наиболее очевидной версию о некачественной пиротехнике. Глава СК пояснил, что она уже якобы получила подтверждения. Сейчас основной вопрос – в том, могли ли их испортить намеренно. Следственный комитет также предполагает, что неисправной могла быть техника: либо салютные установки, либо фейерверки. Есть подозрение, что установки неправильно зарядили или использовали.