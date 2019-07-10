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Глава СК рассказал, из-за чего мог случиться взрыв на салюте
Источник материала: KYKY>
Глава СК Иван Носкевич рассказал, какие версии трагедии на минском салюте рассматривает следствие. Об этом
Что произошло?
В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости,
Каковы версии следствия?
Со слов Носкевича, следствие считает наиболее очевидной версию о некачественной пиротехнике. Глава СК пояснил, что она уже якобы получила подтверждения. Сейчас основной вопрос – в том, могли ли их испортить намеренно. Следственный комитет также предполагает, что неисправной могла быть техника: либо салютные установки, либо фейерверки. Есть подозрение, что установки неправильно зарядили или использовали.
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