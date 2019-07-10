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Фанаты потребовали ухода Лэмпарда уже после первого матча «Челси»

11.07.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошли времена, когда тренер футбольной команды мог задержаться на своем месте после одного-двух провальных сезонов. Сейчас гранды меняют специалистов, как перчатки, даже в случае незначительных неудач. Над этим решили пошутить фанаты «Челси».

Новый тренер лондонцев, бывший звездный нападающий клуба, Фрэнк Лэмпард провел свой первый матч в новом качестве. Его команда сыграла вничью с ирландским футбольным клубом «Богемиан» из Дублина 1:1. Разумеется, по одному, первому предсезонному матчу нельзя делать никаких серьезных выводов, но фанаты решили иначе.

Они вывели в тренды Twitter тег #LampardOut (можно перевести как «Лэмпард, уходи»). Разумеется, в шутку. Однако в современных реалиях эта шутка уже к середине сезона может стать несмешной.




«Хватит значит хватит», «Лэмпард, уходи немедленно», «Спасибо за воспоминания, Фрэнк, но пора уходить», — писали фанаты Челси. Как отреагировал на них новый тренер, остается только догадываться.

 
 
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