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“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

11.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в районном музее открылась персональная выставка Светланы Терешко, посвященная ее 75-летнему юбилею. Светлана Александровна — член двух народных объединений (“Мастацтва” и “Роднае слова”), автор нескольких поэтических сборников.  Живописью она занимается всего несколько лет, но успела за это время создать уже более полусотни картин.

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

Больше всего Светлана Терешко любит рисовать пейзажи. На них — ее любимые уголки родного края.

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

В выставочном зале собралось несколько десятков людей — друзья и родные художницы, поклонники ее творчества и коллеги. Юбиляршу поздравили директор музея Светлана Макеева, руководители народных объединений “Роднае слова” и “Мастацтва” Людмила Дерюжкова и Валентина Белоусова, художник Александр Плоткин, горецкие писатели Александр Веденеев и Светлана Ласточкина, доцент кафедры лингвистических дисциплин академии Анна Малько и другие достойные люди города. С музыкальным подарком выступил коллектив РЦСОН “Отрада “.

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

Начала рисовать в марте 2017 года и с тех пор не могу остановиться, — призналась Светлана Александровна. — Хочется рисовать все время: и днем, и ночью. Каждому человеку, мне кажется, дан какой-то талант. Важно не закрывать его на замки от остальных, а прислушиваться к себе, пробовать и открывать что-то новое”.

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

 

Фото Михаила Левцова

 


 
 
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  Сегодня в районном музее открылась персональная выставка Светланы Терешко, посвященная ее 75-летнему юбилею. Светлана Александровна — член двух народных...
 
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