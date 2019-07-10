“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в районном музее открылась персональная выставка Светланы Терешко, посвященная ее 75-летнему юбилею . Светлана Александровна — член двух народных объединений (“Мастацтва” и “Роднае слова”), автор нескольких поэтических сборников. Живописью она занимается всего несколько лет, но успела за это время создать уже более полусотни картин.





Больше всего Светлана Терешко любит рисовать пейзажи. На них — ее любимые уголки родного края.













В выставочном зале собралось несколько десятков людей — друзья и родные художницы, поклонники ее творчества и коллеги. Юбиляршу поздравили директор музея Светлана Макеева, руководители народных объединений “Роднае слова” и “Мастацтва” Людмила Дерюжкова и Валентина Белоусова, художник Александр Плоткин, горецкие писатели Александр Веденеев и Светлана Ласточкина, доцент кафедры лингвистических дисциплин академии Анна Малько и другие достойные люди города. С музыкальным подарком выступил коллектив РЦСОН “Отрада “.









“Начала рисовать в марте 2017 года и с тех пор не могу остановиться, — призналась Светлана Александровна. — Хочется рисовать все время: и днем, и ночью. Каждому человеку, мне кажется, дан какой-то талант. Важно не закрывать его на замки от остальных, а прислушиваться к себе, пробовать и открывать что-то новое”.

















Фото Михаила Левцова