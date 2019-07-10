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“Хочется рисовать и днем, и ночью”. В Горках открылась выставка Светланы Терешко
11.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в районном музее открылась персональная выставка Светланы Терешко, посвященная ее 75-летнему
Больше всего Светлана Терешко любит рисовать пейзажи. На них — ее любимые уголки родного края.
В выставочном зале собралось несколько десятков людей — друзья и родные художницы, поклонники ее творчества и коллеги. Юбиляршу поздравили директор музея Светлана Макеева, руководители народных объединений “Роднае слова” и “Мастацтва” Людмила Дерюжкова и Валентина Белоусова, художник Александр Плоткин, горецкие писатели Александр Веденеев и Светлана Ласточкина, доцент кафедры лингвистических дисциплин академии Анна Малько и другие достойные люди города. С музыкальным подарком выступил коллектив РЦСОН “Отрада “.
“Начала рисовать в марте 2017 года и с тех пор не могу остановиться, — призналась Светлана Александровна. — Хочется рисовать все время: и днем, и ночью. Каждому человеку, мне кажется, дан какой-то талант. Важно не закрывать его на замки от остальных, а прислушиваться к себе, пробовать и открывать что-то новое”.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в районном музее открылась персональная выставка Светланы Терешко, посвященная ее 75-летнему юбилею. Светлана Александровна — член двух народных...
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