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В Дзержинске чиновник брал взятки музыкальными инструментами и часами

11.07.2019 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Дзержинске чиновник брал взятки музыкальными инструментами и часами
Фото из открытых источников

Как стало известно, заместитель председателя Дзержинского райисполкома подозревается в получении взяток. Об этом сообщили представители Следственного комитета.

В Дзержинске чиновник брал взятки музыкальными инструментами и часами В Минске за взятку задержан начальник бюро крупного предприятия

По данным СК, чиновник систематически брал взятки от представителя частной компании. Используя свои служебные полномочия и действуя в личных интересах, он лоббировал его интересы. При этом в качестве взятки чаще всего выступали предметы. Среди них музыкальный инструмент валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности.

Зампредседателя задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь. Ведется следствие.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместителя председателя Дзержинского райисполкома задержали правоохранители по подозрению в получении взяток.
 
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