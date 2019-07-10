В Дзержинске чиновник брал взятки музыкальными инструментами и часами

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Как стало известно, заместитель председателя Дзержинского райисполкома подозревается в получении взяток. Об этом сообщили представители Следственного комитета.

Минске В за взятку задержан начальник бюро крупного предприятия

По данным СК, чиновник систематически брал взятки от представителя частной компании. Используя свои служебные полномочия и действуя в личных интересах, он лоббировал его интересы. При этом в качестве взятки чаще всего выступали предметы. Среди них музыкальный инструмент валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности.

Зампредседателя задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь. Ведется следствие.