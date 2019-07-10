В США гигантский кактус влетел в салон Infiniti

Источник материала: Tut.by

В Аризоне кактус Сагуаро влетел через лобовое стекло в салон автомобиля. Водитель чудом остался в жив, сообщает издание Fox 10 .





Происшествие случилось утром 10 июля в городе Тусон. По предварительной информации, водитель Infiniti не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на разделительную полосу и врезался в гигантский кактус. От удара последний сломался и, пробив лобовое стекло, вошел в салон авто.





Водитель получил в ДТП незначительные травмы. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали полицейские.