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В США гигантский кактус влетел в салон Infiniti

11.07.2019 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Аризоне кактус Сагуаро влетел через лобовое стекло в салон автомобиля. Водитель чудом остался в жив, сообщает издание Fox 10.


Происшествие случилось утром 10 июля в городе Тусон. По предварительной информации, водитель Infiniti не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на разделительную полосу и врезался в гигантский кактус. От удара последний сломался и, пробив лобовое стекло, вошел в салон авто.


Водитель получил в ДТП незначительные травмы. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали полицейские.

 
 
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Водитель получил в ДТП незначительные травмы. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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