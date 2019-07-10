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В Витебске стартовал «Славянский базар»

11.07.2019 15:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Витебске стартовал «Славянский базар»

фото: 34travel.me

В этом году в конкурсе примут участие представители 42 государств.

Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля, а дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля, сообщает ТАСС.

В этом году при наличии билета на его мероприятия зарубежные гости в период с 1 по 20 июля могут въезжать в Беларусь через все пункты пропуска без виз.

Традиционно центральным событием международного фестиваля искусств в эти дни станет конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск". Их выступление в Витебске пройдет в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Финберга.

В этот раз на сцену Летнего амфитеатра выйдут 18 молодых исполнителей, Международное жюри конкурса возглавит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

Обладатель Гран-при получит специальный приз "Лира" и денежную премию в 20 тыс.долларов.  Первая премия оценена в 15 тыс. долларов, вторая - 10 тыс. долларов и третья - 5 тыс.долларов.

В целом программа фестиваля искусств предполагает проведение более сотни мероприятий: концертов, выставок, спектаклей. Насыщенной обещает быть программа "Театральные встречи - 2019" с участием российских и белорусских театров. 11 спектаклей кукольных театров Беларуси, РФ и Украины составят программу "Кукольного квартала". Впервые в Витебске состоится танцевальный фестиваль Dream Dance Fest, участники которого будут выступать 12 часов подряд. За это время зрители смогут увидеть около 140 номеров.

На главной фестивальной площадке в дни фестиваля состоится более десятка концертов звезд эстрады, в том числе Валерия Леонтьева, Надежды Кадышевой, Стаса Михайлова. Специальной гостьей нынешнего музыкального форума станет София Ротару.

 
Теги: Витебск
 
 
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