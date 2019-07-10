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Белорусы побегут четверть IronMan по Минску: в списках есть и 79-летний участник
Источник материала: Myfin
Презентация проекта и пресс-конференция проходили в Центре парусного спорта на Минском море. Здесь команда спортсменов продемонстрировала в миниатюре «весь набор» соревнований – ее участники проплыли, проехали на велосипеде и пробежали короткие дистанции на территории центра.
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