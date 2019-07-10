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Белорусы побегут четверть IronMan по Минску: в списках есть и 79-летний участник

11.07.2019 15:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусы побегут четверть IronMan по Минску: в списках есть и 79-летний участник
Презентация проекта Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019 прошла в Центре парусного спорта на Минском море. Фото Myfin.by

Презентация проекта и пресс-конференция проходили в Центре парусного спорта на Минском море. Здесь команда спортсменов продемонстрировала в миниатюре «весь набор» соревнований – ее участники проплыли, проехали на велосипеде и пробежали короткие дистанции на территории центра.

 
 
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Альфа-Банк в этом году вновь поддержит соревнованиях по триатлону. В этот раз масштабный мультиспортивный проект по троеборью (плавание, велогонка и бег) объединит...
 
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