Нацбанк потребовал от банков исключить недобросовестные практики при кредитовании населения

Источник материала: Интерфакс

Национальный банк Беларуси (НББ) направил в коммерческие банки письмо с требованием исключить недобросовестные практики при предоставлении кредитов населению и привлечении вкладов от физлиц.

"Национальный банк рекомендует банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям при осуществлении операций по кредитованию и привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) не допускать совершения действий (бездействия), признаваемых недобросовестными практиками", - сказано в письме , которое опубликовано на сайте регулятора.

НББ пояснил, что к недобросовестным практикам банков относится представление потребителям недостоверной информации, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения.

Регулятор также предостерег банки от распространения информации либо непредставление информации, которая приводит или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое он бы не принял при других обычных обстоятельствах.

В качестве примеров недобросовестных практик банков НББ указал на случаи, когда условия кредитного договора не позволяют гражданам самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа. Также банки не могут представлять потребителям не соответствующих действительности пояснений о причинах отказа в предоставлении кредита или навязывать кредиты или другие банковские продукты.

В письме отмечается, что перечень примеров недобросовестных практик банков будет размещаться на официальном сайте Национального банка и актуализироваться по мере их выявления.