﻿ ВОЗ призывает Беларусь изменить акцизную политику на алкоголь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВОЗ призывает Беларусь изменить акцизную политику на алкоголь

11.07.2019 14:40 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Всемирная организация здравоохранения отмечает небольшое снижение потребления уровня алкоголя в Беларуси, однако для более эффективной борьбы с алкоголизмом советует властям задуматься над акцизной политикой на алкоголь.

"ВОЗ приветствует снижение уровня потребления алкоголя в Беларуси. Однако мы видим и значительный потенциал в этом направлении. В честности, за счет более оптимальной акцизной политики", - отметил на пресс-конференции в Минске в четверг координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.

В качестве примера он привел Швецию и некоторые другие страны, где продажи алкоголя существенно снизились за счет изменений акцизной политики. "Там ограничено время и места продажи алкоголя, акцизы на алкогольную продукцию очень высокие, а в случае продажи алкоголя несовершеннолетним наказание несут и продавец, и директор магазина, и его владелец. В случае повторного нарушения законодательства магазин лишается лицензии на продажу спиртным", - рассказал Русович.

В данной связи среди эффективных мер по борьбе с алкоголизмом он назвал изменение акцизной политики, значительное уменьшение количества точек продажи алкоголя и введение подобной ответственности за нарушение правил, как в других странах.

Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что Беларусь занимает 27-е место в мире по потреблению алкоголя, что является "очень высоким уровнем". Согласно подсчетам Организации, в Беларуси приходится 11,2 литра чистого спирта в год на каждого взрослого человека старше 15 лет. Из них 9,6 л составляет зарегистрированный алкоголь, 1,5 л – незарегистрированный, самодельный либо незаконно завезенный в страну.

"Один литр чистого спирта эквивалентен 5 бутылкам водки. Таким образом, белорусский мужчина в год употребляет 90 бутылок водки, если больше ничего не пьет из спиртного. Или – более 1,5 литров водки в неделю", - пояснил Русович.

При этом он отметил, что для ВОЗ не существует безопасного уровня потребления алкоголя, и медики активно призывают граждан вообще не употреблять спиртные напитки. Относительно безопасным количеством употребляемого спиртного принято считать не более 2 стандартных единиц у мужчин и не более 1 единицы – у женщин, продолжил Русович, уточнив, что одна стандартная единица эквивалентна 1 бокалу легкого пива /0,33 мл либо 1 фужеру сухого вина). При этом не менее двух раз в неделю должно быть полное воздержание от алкогольных напитков, подчеркнул Русович.

Представитель ВОЗ также привел "ошеломляющие" цифры уровня смертности в Беларуси по причинам, связанным с алкоголем. По данным Организации, около 20 тыс. смертей в год, или около 50 в день, в Беларуси связано с потреблением алкогольных напитков. К ним относятся как смерти алкоголезависимых от сердечно-сосудистых заболеваний (около 11 тыс.), так и от внешних причин, суицида, травм (6 тыс.), цирроза (около 1 тыс.) и онкозаболеваний (свыше 1 тыс.).

"Мало кто задумывается, но целый ряд онкозаболеваний – такие как рак пищевода, глотки, полости рта – напрямую связан с потреблением алкоголя", - предостерег эксперт ВОЗ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация здравоохранения отмечает небольшое снижение потребления уровня алкоголя в Беларуси, однако для более эффективной борьбы с алкоголизмом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валентина Тимашкова: «Лучшая награда — людская благодарность»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика