ВОЗ призывает Беларусь изменить акцизную политику на алкоголь

Источник материала: Интерфакс

Всемирная организация здравоохранения отмечает небольшое снижение потребления уровня алкоголя в Беларуси, однако для более эффективной борьбы с алкоголизмом советует властям задуматься над акцизной политикой на алкоголь.

"ВОЗ приветствует снижение уровня потребления алкоголя в Беларуси. Однако мы видим и значительный потенциал в этом направлении. В честности, за счет более оптимальной акцизной политики", - отметил на пресс-конференции в Минске в четверг координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.

В качестве примера он привел Швецию и некоторые другие страны, где продажи алкоголя существенно снизились за счет изменений акцизной политики. "Там ограничено время и места продажи алкоголя, акцизы на алкогольную продукцию очень высокие, а в случае продажи алкоголя несовершеннолетним наказание несут и продавец, и директор магазина, и его владелец. В случае повторного нарушения законодательства магазин лишается лицензии на продажу спиртным", - рассказал Русович.

В данной связи среди эффективных мер по борьбе с алкоголизмом он назвал изменение акцизной политики, значительное уменьшение количества точек продажи алкоголя и введение подобной ответственности за нарушение правил, как в других странах.

Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что Беларусь занимает 27-е место в мире по потреблению алкоголя, что является "очень высоким уровнем". Согласно подсчетам Организации, в Беларуси приходится 11,2 литра чистого спирта в год на каждого взрослого человека старше 15 лет. Из них 9,6 л составляет зарегистрированный алкоголь, 1,5 л – незарегистрированный, самодельный либо незаконно завезенный в страну.

"Один литр чистого спирта эквивалентен 5 бутылкам водки. Таким образом, белорусский мужчина в год употребляет 90 бутылок водки, если больше ничего не пьет из спиртного. Или – более 1,5 литров водки в неделю", - пояснил Русович.

При этом он отметил, что для ВОЗ не существует безопасного уровня потребления алкоголя, и медики активно призывают граждан вообще не употреблять спиртные напитки. Относительно безопасным количеством употребляемого спиртного принято считать не более 2 стандартных единиц у мужчин и не более 1 единицы – у женщин, продолжил Русович, уточнив, что одна стандартная единица эквивалентна 1 бокалу легкого пива /0,33 мл либо 1 фужеру сухого вина). При этом не менее двух раз в неделю должно быть полное воздержание от алкогольных напитков, подчеркнул Русович.

Представитель ВОЗ также привел "ошеломляющие" цифры уровня смертности в Беларуси по причинам, связанным с алкоголем. По данным Организации, около 20 тыс. смертей в год, или около 50 в день, в Беларуси связано с потреблением алкогольных напитков. К ним относятся как смерти алкоголезависимых от сердечно-сосудистых заболеваний (около 11 тыс.), так и от внешних причин, суицида, травм (6 тыс.), цирроза (около 1 тыс.) и онкозаболеваний (свыше 1 тыс.).

"Мало кто задумывается, но целый ряд онкозаболеваний – такие как рак пищевода, глотки, полости рта – напрямую связан с потреблением алкоголя", - предостерег эксперт ВОЗ.