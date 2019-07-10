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Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек

11.07.2019 14:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лето в самом разгаре и не перестаёт удивлять нас своим изменчивым настроением: жаркие знойные дни сменяются грозами и ливнями. На календаре совершенно незаметно появился второй месяц, обещающий нам череду интересных и запоминающихся событий. С одной стороны, он предоставит нам безграничное море возможностей, с другой – нам нужно будет проявить бдительность и осторожность, ведь большую часть месяца занимает коридор затмений. Итак, что же сулит грядущий месяц различным Знакам Зодиака?

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
В июле Овнам, как никому другому, необходимо забыть о лени и привычке откладывать дела на завтра. Даже если предыдущий период был для вас довольно напряженным, соберите волю в кулак и пообещайте себе передышку в следующем месяце, но только не дайте себе слабины сейчас. Вы даже не представляете, какое поле возможностей откроется перед вами в июле. Очень велика вероятность реализовать многие давние задумки, причем с гораздо меньшими временными и денежными затратами, чем вы изначально планировали. Замечайте, а лучше записывайте все мысли и идеи, которые приходят вам в голову, особенно если они касаются финансовой сферы. Не стесняйтесь делиться ими с друзьями: очень вероятно, что вместе вы сможете составить весьма успешный бизнес-план. К слову, в амурной сфере тоже могут наблюдаться перемены. Присмотритесь внимательнее к новым знакомым, а также людям, которые внезапно появились в вашей жизни после долгого перерыва в общении: возможно, в очень скором времени вас будет связывать нечто большее, чем просто дружба.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Тельцам в этом месяце необходимо все силы посвятить налаживанию отношений, причем как в личной, так и в деловой жизни. Не бойтесь упустить что-то важное в работе или в бизнесе: этим сферам сейчас ничего не угрожает, можно на некоторое время оставить их без внимания. И наоборот, отсутствие внимания к своим партнерам и второй половинке, их нуждам и заботам, может привести не только к ухудшению ваших взаимоотношений, но и к неблагоприятным последствиям в делах. Постарайтесь уделить людям, которые вас окружают, как можно больше времени, не ограничивайтесь дежурными вопросами, а действительно вникните в их проблемы и переживания, поставьте себя на их место. Ваше искреннее участие однозначно оценят, это позволит вам вывести ваши отношения – будь то личные или рабочие – на новый качественный уровень.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Близнецы в этом месяце окажутся в бурном потоке информации. Ваша задача – влиться в этот поток, подстроиться под его быстрый темп и не упустить ничего важного. Нужные сообщения будут поступать к вам постоянно, причем из самых разнообразных и неожиданных источников. Располагая новыми данными, вы сможете выстроить очень выигрышную стратегию по достижению желаемого. Возможно, вопрос или тайна, которые мучали вас когда-то давно, наконец-то прояснятся. Очень велика вероятность появления в вашей жизни людей из далекого прошлого. Рекомендуется не отказываться от общения с ними, даже если расставание было не из приятных: 99 из 100%, что эти люди тоже владеют необходимой вам информацией. Еще один совет: в июле прислушивайтесь к наставлениям окружающих вас людей, даже тех, мнение которых вы не привыкли брать в расчет. Опять же, сами того не подозревая, они смогут стать проводниками нужной именно вам информации.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Этот месяц смело можно назвать вашим звёздным часом при одном-единственном условии: вы не будете сидеть сложа руки и не будете бояться оказаться в центре внимания. Даже если вы интроверт по натуре, найдите способ себя пересилить и выйти из зоны комфорта: поверьте, результат этого будет стоить. Вам нужно продемонстрировать свою готовность взяться за любую задачу, особенно если она будет организаторского толка. От того, насколько эффективно вы проявите себя сейчас, зависит очень многое в вашем карьерном продвижении. Вообще, любая активность в этом месяце будет поощряться. Это касается не только деловой сферы, но и всех остальных. Хотите привнести новые ноты в отношения с избранником или избранницей, придумайте, чем удивить любимого человека. Хотите освоить какую-то новую деятельность или научиться чему-то новому? Приступайте, сейчас самое время!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Июль обещает вам много новых положительных моментов, если вы не будете противиться переменам и будете идти в ногу со временем. Вам категорически противопоказано предаваться ностальгии по несбывшимся ожиданиям, застревать в разочарованиях, питать надежды на возрождение грёз из прошлого. Несложившиеся любовные отношения, неудавшийся план по продвижению в бизнесе и работе, всё, что принесло вам огорчение, должно раз и навсегда остаться в прошлом. Возвращаясь к этому мыслями снова и снова, вы просто-напросто крадёте у себя настоящее. А сейчас оно может дать вам очень многое при условии, что вы забудете о меланхолии. Срочно переходите к активным действиям. И даже если у вас пока нет чёткого плана действий, всё равно идите в наступление: что именно и когда вам делать станет известно в процессе, главное сейчас – начать двигаться.

Дева (22 августа – 24 сентября)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Отличный период для Дев, обещающий реализацию всех задуманных планов. Да, этот месяц будет характеризоваться напряженной и усиленной работой, но результат оправдает и возможно даже превзойдет ваши ожидания. Сейчас как никогда важно не упустить поступающей важной информации. Это не значит, что нужно участвовать в распространении слухов и непроверенной информации, но следует иметь в виду, что именно в этом месяце кулуарные разговоры могут предоставить вам именно те паззлы, которых вам не хватало в общей картине. Сумев вовремя воспользоваться случайно поступившими сведениями, вы сможете выгодно перестроить свою стратегию продвижения к намеченной цели и существенно сократить время для её достижения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Непростой для Весов месяц, главная опасность которого заключается в том, что вокруг представителей этого Знака будет формироваться пелена из иллюзий, заманчивых обещаний и недосягаемых в реальности желаний. Ваша задача – зная это не поддаваться лишним соблазнам, будь то сомнительный бизнес-проект, тайные коалиции с одними партнерами за спиной других или новые интимные связи, особенно если вы уже состоите в постоянных отношениях. Да, всё это будет манить и обещать скорую выгоду в бизнесе или волну новых ощущений в личной жизни, но, к сожалению, пелена спадёт очень быстро. Желаемого вы не получите, а вот с неблагоприятными последствиями придётся разбираться ещё довольно долго. Зная о коварных и завлекающих ловушках этого месяца, лучше посвятите себя спокойной, планомерной работе над собой. Очень хороши духовные практики и медитации, призывающие к самоконтролю и дисциплине.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Для Скорпионов месяц обещает стать насыщенным на интересные события периодом. В первую очередь события будут касаться осознания себя и своих истинных потребностей. Это лучшее время, чтобы разобраться с внутренними противоречиями, очистить сознание от тормозящих развитие блоков и начать жизнь заново. Если вы давно чувствуете, что в вашей жизни пришло время для серьёзных перемен, будь то смена работы, переезд, заключение брака, - приступайте именно сейчас! Очень хорошо заручиться поддержкой действительно близкого человека в такой значимый период. Или же довериться профессиональному психологу, коучу и т.д. У вас есть все шансы завершить этот месяц действительно обновлённым и готовым к покорению новых вершин человеком.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Исключительно благоприятный месяц для Стрельцов, причем прогноз верен для абсолютно всех сфер: и работы (бизнеса), и любви, и социальной жизни. Главное для вас в июле – сохранить внутренний стержень и остаться верным собственным убеждениям. Этот совет будет особенно актуален в том случае, если кто-то пожелает проверить вашу позицию на прочность. Это не значит, что нужно с нескрываемым жаром отстаивать своё мнение, но и дать понять, что от своего вы отступать не намерены, – нужно. Поверьте, такая сдержанная, но вместе с тем настойчивая позиция даст лучшие результаты.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
В этом месяце вам нужно быть готовым к тому, что вас полностью поглотит финансовая сфера. Возможно, вам придется полностью пересмотреть стиль обращения с деньгами. Если вы получаете фиксированный оклад, значит, прогноз актуален для пересмотра своих личных трат. Если у вас свое дело и прибыль зависит от вас, то вам нужно будет пересмотреть стратегию развития вашего бизнеса и адаптировать её под изменившиеся обстоятельства. Очень внимательно рассматривайте все поступающие предложения о стартапах, новых бизнес-схемах и т.д. Не отбрасывайте ни одно, даже самое абсурдное: даже в процессе его шутливого обсуждения с друзьями вас может озарить по-настоящему стоящая мысль по увеличению ваших доходов.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Довольно насыщенный приятными событиями и неплохими возможностями месяц. Имейте в виду, что в июле приоритет стоит сместить в сторону семьи, особенно если в последнее время вы были чересчур увлечены рабочими вопросами или в принципе обладаете натурой карьериста. Пообещайте себе больше времени проводить в тихом семейном кругу, искренне интересоваться нуждами домочадцев. Увидите, какое большое положительное влияние окажет такое поведение в этом месяце. Одновременно с этим июль месяц предоставит вам прекрасные возможности для всевозможных перемещений и путешествий. Если получится совместить это с первой рекомендацией и отправиться в поездку с семьей, то будет просто восхитительно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на июль: не сидите сложа руки, но бойтесь ловушек
Рыбам, как и Козерогам, в этом месяце придется уделить повышенное внимание реорганизации и пересмотру денежных вопросов (если вы вдруг состоите в любовных или деловых отношениях с Козерогами – решайте финансовые вопросы вместе, сейчас вы будете как никогда хорошо понимать друг друга). Главный совет месяца: не разбрасывайтесь деньгами попусту, очень тщательно всё обдумывайте, перед тем как решиться на существенную трату, особенно если эта покупка относится к предметам роскоши и не является необходимой. Если есть возможность избежать лишних расходов, так и сделайте. Лучше подумайте над новыми способами заработка, например, монетизацией своего хобби. Будут полезны различные духовные практики по привлечению в свою жизнь изобилия и процветания.

 
 
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Лето в самом разгаре и не перестаёт удивлять нас своим изменчивым настроением: жаркие знойные дни сменяются грозами и ливнями. На календаре совершенно незаметно...
 
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