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Крымские отели исчезли из сервиса Trivago

11.07.2019 14:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сервис по поиску отелей Trivago вслед за Kayak и Momondo перестал показывать гостиницы в Крыму.

При попытке найти жилье в Крыму независимо от дат Trivago выдает сообщение: "К сожалению, поиск по заданным критериям не принес результата". Неделю назад с аналогичной проблемой столкнулись пользователи Kayak и Momondo. При этом Momondo по-прежнему ищет авиабилеты в Симферополь, в отличие от сервиса Skyscanner, который также исключил Крым из поисковой выдачи.

Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них в режиме онлайн, был основан в Германии в 2005 году. В его базе более 800 тыс. отелей, цены на которые сравниваются на основании данных с около 200 сайтов бронирования, среди которых Booking.com, Ostrovok.ru, OZON.travel, Expedia и другие.

Как отмечалось ранее, блокировка, скорее всего, связана с санкциями, которые ЕС ввел в отношении России после референдума в Крыму. Найти жилье на полуострове сейчас возможно через российские сервисы бронирования, такие как Tvil.ru.

Летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрывали сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Они объяснили это тем, что из-за санкций Евросоюза компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму.

 
 
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Сервис по поиску отелей Trivago вслед за Kayak и Momondo перестал показывать гостиницы в Крыму.
 
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