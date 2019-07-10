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Хочется сладкого, сохнут губы и все бесит – разбираемся в сигналах нашего тела
Источник материала: Интерфакс
Наш организм – это очень умная система, в нем никогда ничего не бывает "просто так". Поэтому необходимо реагировать на любые сигналы, чтобы предотвратить развитие каких-то серьезных болезней.
Раздражительность, приступы агрессии без видимых поводов
Конечно, у каждого свой характер: кто-то более меланхоличен, кто-то выходит из себя из-за любой ерунды. Но если ваши близкие часто говорят, что вы агрессируете без повода, стоит задуматься и проанализировать свои вспышки с холодной головой. Если, действительно, окажется, что поводов не было, а вы все равно, как на пороховой бочке, стоит обратиться к врачу. Может оказаться, что у вас психическое расстройство или даже повреждение мозга, спровоцированное сотрясением, инсультом или какой-инфекцией.
Хочется сладкого, соленого или острого
Хочется сладкого даже тогда, когда вы не голодны? Возможно, все дело в переутомлении, и таким образом ваш организм просит быстрой энергии. Если это так, пересмотрите свой режим питания, возможно, ваш рацион несильно питательный. Но дело может быть в нарушении пищевого поведения, что скорее психологическая проблема и может привести к таким заболеваниям, как, например, анорексия. Кстати,
Если постоянно хочется соленого – это верный признак того, что у вашего организма стресс, обезвоживание или недостаток натрия в организме. Если вы женщина, и тяга к соленому у вас сочетается с головокружением или тошнотой, рекомендуем приобрести тест на бепременность.
Не покидающее желание съесть чего-нибудь острого (не путать с обычной любовью к острому, вам не просто нравится острая пища, а вам НАДО острого срочно) может говорить о пониженном давлении и падении уровня сахара в крови.
Сухость губ
Если от сухости губ ничего не помогает, значит, причина не в сухом воздухе или холодной погоде с сильным ветром. Возможно, у вас обезвоживание, аллергия или нехватка витамина С, В2, кальция. Кстати, последите за собой, возможно, вы постоянно кусаете губы – это тоже признак психологических проблем.
Внезапное резкое изменение веса
Мечта многих людей в один прекрасный день проснуться и обнаружить, что лишние килограммы испарились. Но на самом деле, если у вас произошла резкая потеря веса, а вы ничего для этого не предпринимали, вполне возможно, что у вас сильнейший стресс или даже депрессия. Также это симптом нехватки жидкости, диабета, инфекций, заболеваний ЖКТ, повышенной активности щитовидной железы.
А если наоборот вы внезапно сильно прибавили, срочно проверяйте гормональный фон, щитовидную железу, налаживайте сон. Также причиной набора веса может стать медленный метаболизм, задержка жидкости в организме, синдром поликистоза яичников, а также приём инсулина, антидепрессантов или противозачаточных. Возможно, вашему организму не хватает магния, железа или витамина D.
Синяки на теле неизвестного происхождения
Если синяки появляются в таких местах, которыми вы явно не могли удариться, обратитесь к врачу. Возможно, у вас произошли нарушения свертываемости крови. Тем более надо обратиться к врачу, если гематомы долгое время не заживают.
Частые головные боли
Ломкость и беспричинная деформация ногтей
На самом деле, ногти – очень хрупкая штука. Одно неверное движение маникюрным инструментом или некачественное покрытие, и вы получите ломкие, с неровной поверхностью ногти, которые будет довольно трудно исправить. Однако если никакого воздействия не было, а они все равно внезапно испортились, ищите причину в состоянии организма: грибок, инфекции, кожные заболевания, хронические болезни, нехватка цинка, железа, витамина А.
Акне
Угревая сыпь – это всегда признак того, что в организме проходят какие-то гормональные изменения. Если вы уже вышли из подросткового возраста, а проблемы с кожей не уходят, скорее всего, причина в переизбытке гормона эстрогена либо в аллергии на косметику, нарушении в эндокринной системе или неправильном питании.
Кровоточивость дёсен
Если ваши десна кровоточат не от неправильно подобранной зубной щетки, значит, причина может быть в некачественном очищении зубного налета. Так же кровоточить десна могут от гормональных изменений, беременности, инфекции, дефиците витамина К.
Судороги
Счастлив тот, у кого никогда не было острейшей боли из-за судорог. Если эта проблема постоянно с вами, возможно, вашему организму не хватает воды, либо вы принимаете какие-то лекарства, которые вызывают такую реакцию. Если же у вас судороги сопровождаются покраснением и опуханием конечности, необходимо обязательно обратиться к врачу.
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Наш организм – это очень умная система, в нем никогда ничего не бывает "просто так". Поэтому необходимо реагировать на любые сигналы, чтобы предотвратить развитие...
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