Хочется сладкого, сохнут губы и все бесит – разбираемся в сигналах нашего тела

Источник материала: Интерфакс

Наш организм – это очень умная система, в нем никогда ничего не бывает "просто так". Поэтому необходимо реагировать на любые сигналы, чтобы предотвратить развитие каких-то серьезных болезней. Interfax.by рассказывает, как понимать, о чем вам говорит тело.

Раздражительность, приступы агрессии без видимых поводов

Конечно, у каждого свой характер: кто-то более меланхоличен, кто-то выходит из себя из-за любой ерунды. Но если ваши близкие часто говорят, что вы агрессируете без повода, стоит задуматься и проанализировать свои вспышки с холодной головой. Если, действительно, окажется, что поводов не было, а вы все равно, как на пороховой бочке, стоит обратиться к врачу. Может оказаться, что у вас психическое расстройство или даже повреждение мозга, спровоцированное сотрясением, инсультом или какой-инфекцией.

Хочется сладкого, соленого или острого

Хочется сладкого даже тогда, когда вы не голодны? Возможно, все дело в переутомлении, и таким образом ваш организм просит быстрой энергии. Если это так, пересмотрите свой режим питания, возможно, ваш рацион несильно питательный. Но дело может быть в нарушении пищевого поведения, что скорее психологическая проблема и может привести к таким заболеваниям, как, например, анорексия. Кстати, здесь можно почитать, как отучиться хвалить себя сладеньким.

Если постоянно хочется соленого – это верный признак того, что у вашего организма стресс, обезвоживание или недостаток натрия в организме. Если вы женщина, и тяга к соленому у вас сочетается с головокружением или тошнотой, рекомендуем приобрести тест на бепременность.

Не покидающее желание съесть чего-нибудь острого (не путать с обычной любовью к острому, вам не просто нравится острая пища, а вам НАДО острого срочно) может говорить о пониженном давлении и падении уровня сахара в крови.

Сухость губ

Если от сухости губ ничего не помогает, значит, причина не в сухом воздухе или холодной погоде с сильным ветром. Возможно, у вас обезвоживание, аллергия или нехватка витамина С, В2, кальция. Кстати, последите за собой, возможно, вы постоянно кусаете губы – это тоже признак психологических проблем.

Внезапное резкое изменение веса

Мечта многих людей в один прекрасный день проснуться и обнаружить, что лишние килограммы испарились. Но на самом деле, если у вас произошла резкая потеря веса, а вы ничего для этого не предпринимали, вполне возможно, что у вас сильнейший стресс или даже депрессия. Также это симптом нехватки жидкости, диабета, инфекций, заболеваний ЖКТ, повышенной активности щитовидной железы.

А если наоборот вы внезапно сильно прибавили, срочно проверяйте гормональный фон, щитовидную железу, налаживайте сон. Также причиной набора веса может стать медленный метаболизм, задержка жидкости в организме, синдром поликистоза яичников, а также приём инсулина, антидепрессантов или противозачаточных. Возможно, вашему организму не хватает магния, железа или витамина D.

Синяки на теле неизвестного происхождения

Если синяки появляются в таких местах, которыми вы явно не могли удариться, обратитесь к врачу. Возможно, у вас произошли нарушения свертываемости крови. Тем более надо обратиться к врачу, если гематомы долгое время не заживают.

Частые головные боли

Как мы уже выяснили, у головной боли могут быть самые разные причины. Но если ваша мигрень не проходит и постоянно приходится пить таблетки, обратитесь к врачу.

Ломкость и беспричинная деформация ногтей

На самом деле, ногти – очень хрупкая штука. Одно неверное движение маникюрным инструментом или некачественное покрытие, и вы получите ломкие, с неровной поверхностью ногти, которые будет довольно трудно исправить. Однако если никакого воздействия не было, а они все равно внезапно испортились, ищите причину в состоянии организма: грибок, инфекции, кожные заболевания, хронические болезни, нехватка цинка, железа, витамина А.

Акне

Угревая сыпь – это всегда признак того, что в организме проходят какие-то гормональные изменения. Если вы уже вышли из подросткового возраста, а проблемы с кожей не уходят, скорее всего, причина в переизбытке гормона эстрогена либо в аллергии на косметику, нарушении в эндокринной системе или неправильном питании.

Кровоточивость дёсен

Если ваши десна кровоточат не от неправильно подобранной зубной щетки, значит, причина может быть в некачественном очищении зубного налета. Так же кровоточить десна могут от гормональных изменений, беременности, инфекции, дефиците витамина К.

Судороги

Счастлив тот, у кого никогда не было острейшей боли из-за судорог. Если эта проблема постоянно с вами, возможно, вашему организму не хватает воды, либо вы принимаете какие-то лекарства, которые вызывают такую реакцию. Если же у вас судороги сопровождаются покраснением и опуханием конечности, необходимо обязательно обратиться к врачу.