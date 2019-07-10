Источник материала: Интерфакс

Концерт Стаса Михайлова с аншлагом прошел 10 июля в Витебском амфитеатре. А уже сегодня там же состоится торжественная церемония открытия XXVIII фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Чем собирается удивить своих поклонников "базар" в нынешнем году?



Упор на молодежь

Организаторы фестиваля намерены как никогда много внимания уделить молодежной программе. На 28-м фестивале вместо одного дня ей будет посвящено два, а вместо одной площадки на площади Победы в центре Витебска – три. Конкурсы, кавер-бэнды, фест уличного искусства "На семи ветрах", тусовки и даже спортивный молодежный забег в центре города увенчает грандиозный молодежный концерт в субботу вечером на площади Победы в центре Витебска.

Главными действующими лицами станут группы "Naviband" и "БезБилета". А молодежные дни пройдут на фестивале 12 и 13 июля.



Звезда Таисии Повалий

В четверг вечером во время официальной церемонии открытия фестиваля специальную награду президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" получит Таисия Повалий. Звезда ее имени уже установлена у амфитеатра на аллее вместе с обладателями награды прошлых лет.

Кто победит, или быть ли рекорду?

Станет ли Беларусь главным победителем международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" и Международного детского конкурса "Витебск-2019"? Если представительница детского конкурса Ксения Галецкая одержит в нем победу, то Беларусь станет лидером по количеству побед на домашнем конкурсе. Пока что наибольшее количество достижений на детском музыкальном конкурсе "Витебск" – у Румынии, четыре. У Беларуси – на 1 меньше. Кстати, детский конкурс начался еще до открытия фестиваля, а его победитель будет объявлен уже в четверг поздно вечером, во время церемонии открытия.

Что касается взрослого конкурса, то на нем Беларусь представит Иван Здонюк. Песенный конкурс исполнителей стартует 13 июля. Наша страна имеет в своем активно наибольшее количество побед в истории конкурса. Однако если Здонюк окажется сильнее конкурентов, белорусский исполнитель сможет установить новый рекорд "Славянского базара".



Юбилей "Песняров"

В рамках фестиваля свой юбилей будут праздновать легендарные "Песняры". Их большой концерт состоится в день Союзного государства, 12 июля.

Примечательно, что гран-при первого фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" завоевали именно "Песняры". И произошло это в 1992 году.

23 площадки и 190 мероприятий

"Легче всего было бы вложить все деньги в несколько артистов с громкими именами, но мы очень ценим наш фестиваль как площадку для разнообразных направлений музыки и искусства. Фестиваль, на котором каждый может найти для себя что-то интересное", - сказал на пресс-конференции за несколько дней до открытия "Славянского базара в Витебске" генеральный директор фестиваля Глеб Лапицкий.

По состоянию на 11 июля на мероприятия в рамках "Славянского базара в Витебске" уже продано более 67 тысяч билетов, отмечают организаторы.



11 июля, четверг

11.00. Парад международного фестиваля-конкурса барабанщиц и мажореток.

12.00. Презентация выставки "Белорусские музыкальные инструменты" (Краеведческий музей).

12.00. III международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток.

14.00. Презентация выставки "Библия для народа" (Музей истории частного коллекционирования).

17.00. XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019". Гала-концерт и церемония награждения (КЗ "Витебск").

18.30. Шоу-группа "Маракасы" (площадь Победы).

19.00. "Сестры Грайи" (Белорусский театр "Лялька").

19.00. Илона Багеле (Витебская областная филармония).

20.00. Вокально-танцевальное шоу "На грани" (площадь Победы).

20.30. Торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

12 июля, пятница

11.00, 13.00. Философская притча "Дюймовочка" (Белорусский театр "Лялька").

12.00. Презентация выставки "Ростовская финифть" (Художественный музей).

12.30. Презентация выставки одного дня "Шедевр ювелирного искусства. Реплика большой императорской короны" (Художественный музей).

13.00. Презентация выставки "Образ Александра Невского в искусстве" (Художественный музей).

15.00. День молодежного бренда (площадь Победы).

18.00. Ирина Дорофеева (КЗ "Витебск").

18.00. Валерий Леонтьев (Летний амфитеатр).

19.00. Сказ "Шиш, или как мужик с царем поссорился" (Белорусский театр "Лялька").

19.00. Жеребьевка XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" (международный пресс-центр).

19.00. Государственный Омский русский народный хор (Витебская областная филармония).

19.00. Комедия "Женитьба" (НАДТ им. Я.Коласа).

19.30. Республиканский фестиваль кавер-бэндов (площадь Победы).

22.00. Александр Панайотов (КЗ "Витебск").

22.00. Союзное государство приглашает "Песнярам" – 50" (Летний амфитеатр).

1.30. "Золотой хит" (Летний амфитеатр).

13 июля, суббота

10.00. Молодежный забег (площадь Победы)

10.30. Выставка классических и ретро-автомобилей, байков (площадь Победы).

11.00, 13.00. "Зимняя сказка" (Белорусский театр "Лялька").

12.00. Чемпионат по автозвуку (площадь Победы).

12.00, 16.00. Государственный балет на льду Санкт-Петербурга. Балет "Лебединое озеро" (Ледовый дворец).

13.00. Открытие Дня молодежи. Общереспубликанская акция "Беларусь помнит" (площадь Победы).

17.00. Импровизация "Сказка про сказку" (Белорусский театр "Лялька").

17.00. Цирковое шоу "Радуга на шелковом пути". Акробатическая художественная труппа провинции Шэньси (КЗ "Витебск").

17.00. КВН-концерт чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН.

18.00. Задушевная комедия "Кадриль" (НАДТ им. Я.Коласа).

19.00. Владимир Гришко и "Grishko Orchestra Band" (Витебская областная филармония).

21.00. Группы "ЧуVство Полета", "NAVIBAND", "BezBileta" (площадь Победы).

22.00. Adriano CELENTANO Tribute Show (КЗ "Витебск").

22.00. XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". День первый. "Славянский хит" (Летний амфитеатр).

14 июля, воскресенье

10.00. Праздник хоровой музыки "Славянский Благовест" (Свято-Успенский кафедральный собор г. Витебска).

11.00. "Dream Dance Fest" (площадь Победы).

11.00, 13.00. Развлекательно-познавательный спектакль для детей и даже их родителей "Мы к вам заехали на час, или легко ли быть артистом" (Белорусский театр "Лялька").

12.30, 13.00. Праздник хоровой музыки "Славянский Благовест" (Свято-Успенский кафедральный собор г. Витебска, Храм Воскресения Христова, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Свято-Покровский собор).

16.00. Государственный балет на льду Санкт-Петербурга. Балет "Золушка" (Ледовый дворец).

17.00. Гала-концерт мастеров искусств Израиля (Витебская областная филармония).

18.00. Драма "Кабала Святош" (НАДТ им. Я.Коласа).

18.00. Денис Майданов. Программа "Ничего не жаль" (КЗ "Витебск").

18.00. Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо" (Летний амфитеатр).

19.00. Театральная фантазия "Ночь перед рождеством" (Белорусский театр "Лялька").

20.00. Мировой джаз с Леонидом Пташкой (Витебская областная филармония).

21.30. Группа "J:Mors" (площадь Победы).

22.00. XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". День второй. "Мировой хит" (Летний амфитеатр).

1.30. "Europa plus TV. Hit non stop в Витебске" (Летний амфитеатр).



15 июля, понедельник

11.00, 13.00. "Була у Зайчика хатинка" (Белорусский театр "Лялька").

14.00. "За безопасность – вместе" (площадь Победы).

18.00. "Viva, Italia!" (Летний амфитеатр).

19.00. Государственный ансамбль народных инструментов "Метелица" (Россия) (площадь Победы).

19.00. Реминисценции pro domo sua "Мастак. Вяртянне ў Віцебск" (Белорусский театр "Лялька").

19.00. Трагифарс "Баба Шанель" (НАДТ им. Коласа).

19.00. Группа "Сурганова и оркестр". Юбилейный концерт "15 лет" (КЗ "Витебск").

19.00. "Терем-квартет" (Витебская областная филармония).

20.00. "На грани", группа "Outback", "Dance! Dance! Dance!" (площадь Победы).

22.00. Торжественное закрытие XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

16 июля, вторник

11.00, 13.00. Музыкальный спектакль "Детский альбом" Чайковского" (Белорусский театр "Лялька").

18.00. Виктор Королев (Летний амфитеатр).

19.00. Комедия-маскарад "Клинический случай" (КЗ "Витебск").

19.00. Комедия "Даешь Шекспира!" (НАДТ им. Я.Коласа).

22.00. Гала-концерт "Шансон ТВ – Все звезды" (Летний амфитеатр).

17 июля, среда

22.00. Группа "Кипелов" (Летний амфитеатр).