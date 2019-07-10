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Семь продуктов, в которых стоит себя ограничить ради снижения риска рака, диабета и ранней смерти
Источник материала: Tut.by
В крупных исследованиях ученые связывают определенные продукты с развитием рака, диабета или ранней смертью. Конечно, если есть эти продукты в разумных количествах, ничего плохого не случится — но если злоупотреблять ими, то, возможно, они повлияют на здоровье не лучшим образом.
Мясо на гриле и другие жареные продукты
Риск рака
Жареное — хоть на гриле, хоть в тостере — не слишком хорошо для здоровья в больших количествах. Когда мясо (курица, свинина, говядина или рыба) готовится при высокой температуре, в нем образуются гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Эти соединения, вероятно, вызывают изменения ДНК и могут увеличить риск развития рака.
То, как именно это происходит, не до конца понятно ученым (например,
Красное мясо (даже если его не жарили)
Риск рака и болезней сердца
Говядина, свинина, баранина и другое красное мясо (особенно переработанное) увеличивает риск рака прямой кишки.
В мясе также нет клетчатки, поэтому важно дополнять любые мясные блюда свежими, богатыми питательными веществами овощами. Недавнее
Кроме того, многие виды красного мяса содержат большое количество насыщенных жиров и холестерина, избыток которых может увеличить риск сердечного приступа или инсульта. Американская кардиологическая ассоциация
Сладости
Риск диабета, рака и болезней сердца
Сахар может нанести вред вашему здоровью несколькими способами — кроме того, что с ним вы просто потребляете больше «пустых» калорий, чем следует. Слишком большое его количество увеличивает уровень триглицеридов, а они могут накапливаться в стенках артерий, вызывая заболевания сердца.
Сахар также связывали с раком, так как он может повредить клетки. Он также может ускорить рост уже существующей опухоли.
Сок и другие подслащенные напитки
Риск диабета, рака и болезней сердца
В исследовании, опубликованном в журнале
Частично проблема в том, что, когда мы пьем сок, то получаем фруктозу, но лишаем себя других питательных веществ: например, клетчатки, которая есть в фрукте — и несет с собой чувство сытости и наполненности.
Продукты глубокой пререработки
Риск переедания, рака и диабета
Недавнее исследование
Продукты из обработанного зерна
Риск набора веса
Обработанное зерно может быть в белом хлебе и другой выпечке, макаронах, хлопьях для завтрака. Например, вместо того, чтобы начинать день с хлопьев,
Алкоголь, в том числе вино
Риск рака и набора веса
Иследование в 2018 году показало, что употребление большого количества алкоголя связано с повышенным риском развития всех видов рака. А поскольку большинство алкогольных напитков содержат много сахара, это может усугубить пагубные последствия и со временем привести к увеличению веса.
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В крупных исследованиях ученые связывают определенные продукты с развитием рака, диабета или ранней смертью.
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