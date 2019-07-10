Семь продуктов, в которых стоит себя ограничить ради снижения риска рака, диабета и ранней смерти

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В крупных исследованиях ученые связывают определенные продукты с развитием рака, диабета или ранней смертью. Конечно, если есть эти продукты в разумных количествах, ничего плохого не случится — но если злоупотреблять ими, то, возможно, они повлияют на здоровье не лучшим образом. Business Insider приводит список таких продуктов.



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Мясо на гриле и другие жареные продукты

Риск рака

Жареное — хоть на гриле, хоть в тостере — не слишком хорошо для здоровья в больших количествах. Когда мясо (курица, свинина, говядина или рыба) готовится при высокой температуре, в нем образуются гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Эти соединения, вероятно, вызывают изменения ДНК и могут увеличить риск развития рака.

То, как именно это происходит, не до конца понятно ученым (например, исследование университета Канзаса показало, что маринование мяса в специях вроде розмарина, тимьяна, орегано и шалфея может сократить содержание гетероциклических аминов в куске мяса на 87%).

Красное мясо (даже если его не жарили)

Риск рака и болезней сердца

Говядина, свинина, баранина и другое красное мясо (особенно переработанное) увеличивает риск рака прямой кишки.

В мясе также нет клетчатки, поэтому важно дополнять любые мясные блюда свежими, богатыми питательными веществами овощами. Недавнее исследование показало: люди, которые едят много красного мяса, имеют более высокий риск преждевременной смерти (но причина может быть лишь в том, что из-за обилия мяса они съедают меньше полезных для здоровья овощей).

Кроме того, многие виды красного мяса содержат большое количество насыщенных жиров и холестерина, избыток которых может увеличить риск сердечного приступа или инсульта. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует чаще выбирать птицу и рыбу и придерживаться разумных размеров порций мяса.



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Сладости

Риск диабета, рака и болезней сердца

Сахар может нанести вред вашему здоровью несколькими способами — кроме того, что с ним вы просто потребляете больше «пустых» калорий, чем следует. Слишком большое его количество увеличивает уровень триглицеридов, а они могут накапливаться в стенках артерий, вызывая заболевания сердца.

Сахар также связывали с раком, так как он может повредить клетки. Он также может ускорить рост уже существующей опухоли.

Сок и другие подслащенные напитки

Риск диабета, рака и болезней сердца

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA , анализировали медицинские записи 13 тысяч американцев. Ученые нашли связь между ежедневной порцией сока в 350 мл и повышением риска смерти на 24%. Это не означает, что сок тому причиной — но по влиянию на здоровье его все чаще приравнивают к сладкой газировке.

Частично проблема в том, что, когда мы пьем сок, то получаем фруктозу, но лишаем себя других питательных веществ: например, клетчатки, которая есть в фрукте — и несет с собой чувство сытости и наполненности.

Продукты глубокой пререработки

Риск переедания, рака и диабета

Еда глубокой переработки — батончики, чипсы, газировка, мороженое, конфеты, энергетики, сладкие йогурты, наггетсы. Такие продукты стоят дешевле из-за длительного срока годности.

Недавнее исследование показало : когда люди едят продукты глубокой переработки, они набирают вес. Ученые предполагают, что такая еда иначе усваивается организмом, влияет на гормоны и аппетит. Это далеко не первая работа, где продукты глубокой переработки ассоциируются с вредом для здоровья: писали о связи и с развитием рака , и с преждевременной смертью .



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Продукты из обработанного зерна

Риск набора веса

Обработанное зерно может быть в белом хлебе и другой выпечке, макаронах, хлопьях для завтрака. Например, вместо того, чтобы начинать день с хлопьев, многие диетологи рекомендуют греческий йогурт с ягодами и орехами.

Алкоголь, в том числе вино

Риск рака и набора веса

Иследование в 2018 году показало, что употребление большого количества алкоголя связано с повышенным риском развития всех видов рака. А поскольку большинство алкогольных напитков содержат много сахара, это может усугубить пагубные последствия и со временем привести к увеличению веса.