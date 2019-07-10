Нацбанк указал банкам на «грехи» по кредитам и депозитам и рекомендовал, как их устранить

Источник материала: Tut.by

Банки должны аргументированно объяснять причины отказа в выдаче кредита, а в договоре прописывать не больше одного вида штрафных санкций за неисполнение его условий. При этом в договоре не рекомендуется прописывать, что сотрудники банка могут вести переговоры с родственниками кредитополучателей из-за проблем с непогашением займа. Нацбанк направил в банки рекомендации для повышения прозрачности услуг по кредитам и депозитам. Регулятор советует избегать недобросовестных приемов. Среди них — включение в договоры условий, которые ограничивают свободу выбора клиента, а также предоставление двусмысленной информации, которая может ввести в заблуждение.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди недобросовестных способов работы, к которым прибегают банки, регулятор приводит такие примеры, как представление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или

преувеличения, может ввести их в заблуждение; распространение недостоверной, ложной или неполной информации; непредставление либо несвоевременное представление информации, необходимой для принятия клиентом обдуманного решения по сделке; представление либо непредставление информации, которая приводит

или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое

он бы не принял при других обычных обстоятельствах, и (или) к искажению экономических интересов потребителей; включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.

Регулятор отмечает, что в некоторых случаях условия кредитного договора не позволяют клиентам самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа. При этом не всегда четко прописано, что при уплате минимальных платежей не удастся погасить всю задолженность по договору до указанного в нем срока (в таком случае предусмотрено автоматическое продление соглашения). Некоторые банки грешат тем, что при отказе в выдаче кредитов дают не соответствующие действительности пояснения, а также навязывают сопутствующие продукты (кредитные карты, карты рассрочки, SMS-оповещение) без должного разъяснения условий кредитных договоров. В некоторых случаях банке в рекламе вкладов или депозитов указывают не годовую процентную ставку, а используют другие формулировки, которые могут ввести клиентов в заблуждение. К примеру, указывают эффективную, базовую или номинальную ставку.

Некоторые банки вводят значительные ограничения для своих клиентов, пока они пользуются услугами. К примеру, запрещают открывать счета, оформлять кредиты или получать иные услуги в других банках без письменного согласия банка-кредитодателя.

Нацбанк намерен размещать на своем сайте информацию о недобросовестных способах работы банков.

Регулятор дает банкам рекомендации, как избежать случаев недобросовестной работы с клиентами. Среди советов:

перестать выплачивать проценты (включая бонусные и иные выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по вкладам и депозитам до истечения предусмотренного договором периода нахождения денежных средств в банке. Напомним, ранее в Нацбанке уже заявили , что считают недопустимыми заблаговременные выплаты вкладчикам, в том числе в виде бонусов и подарочных сертификатов;

, что считают недопустимыми заблаговременные выплаты вкладчикам, в том числе в виде бонусов и подарочных сертификатов; открывать текущий (расчетный) банковский счет и зачислять на него суммы вклада или депозита и процентов по ним без взимания вознаграждения, если это предусмотрено условиями договора;

включать в условия кредитных договоров не больше одного вида штрафных санкций (без учета процентов за пользование кредитом в повышенном размере) за один факт неисполнения условий договора;

не прописывать в договоре, что сотрудники банка могут вести переговоры с родственниками кредитополучателей по вопросам погашения задолженности из-за непогашения займа;

до заключения договоров разъяснять физлицам последствия и порядок досрочного погашения кредита, расторжения договоров на кредиты и депозиты;

не использовать в договорах по кредитам и депозитам сложные смысловые конструкции;

доступно, аргументированно и компетентно объяснять причины отказа в выдаче кредита;

регламентировать в договорах по вкладам и депозитам порядок начисления процентов при размещении денег в праздничные и выходные дни;

до заключения договора по вкладу или депозиту клиенту должны предоставить информацию об условиях привлечения денег по специальной форме. При

оформлении договоров по вкладам и депозитам Нацбанк рекомендует использовать шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов;

в магазинах, где есть возможность купить товар в кредит, клиентам должны предоставлять проекты кредитного договора, в том числе договоров страхования, текущего банковского счета, если их заключение предполагает кредитный договор;

названия кредитов, депозитов банки должны приводить в соответствие с условиями заключаемых договоров (в том числе в названии отражать вид договора);

при определении в договорах по кредиту или вкладу размера процентов исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю, в порядке, согласованном сторонами при заключении соответствующего договора (переменная процентная ставка), указывать ее размер в числовом выражении на дату заключения договора.

Ранее сообщалось, что в Беларуси могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов кредитования. При этом на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, сообщил на расширенном заседании правления Нацбанка начальник управления финансовой стабильности Игорь Могилевич.

Тем временем кредитные долги белорусов перед банками продолжают устанавливать рекорды.

Напомним, с 1 мая 2018 года кредиты в Беларуси выдают по новым правилам : банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Так, платежи по потребительским кредитам не должны превышать 40% от среднемесячного дохода.

Кроме того, с 29 октября 2018 года в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банкам запретили в одностороннем порядке изменять процентные ставки по выданным кредитам, а также навязывать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.