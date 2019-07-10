|
Игорь Стасевич об игре с «Пястом»: «У большинства футболистов была какая-то нервозность»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Квалификационный матч Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и польским «Пястом» завершился вничью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже в дебюте встречи травмировался Егор Филипенко. Ослаблением обороны хозяев воспользовались гости. В первом тайме они очень много атаковали ворота БАТЭ. Цели достиг удар Пажишека.
Хозяева восстановили паритет стараниями Стасевича и Драгуна. К сожалению, Станислав Драгун отметился и в списке оштрафованных. За встречу он получил две желтые карточки и пропустит ответный матч своей команды, который пройдет через неделю в Польше.
Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Квалификационный матч Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и польским «Пястом» завершился вничью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)