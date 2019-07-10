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Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

11.07.2019 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ на космодроме Куру во французской Гвиане завершился неудачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через несколько минут после запуска в системе произошёл сбой, и ракета стала отклоняться от заданного курса.

Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

Компания-оператор проведет тщательный анализ произошедшего. После этого будет названа точная причина случившегося. Стоит отметить: это первый неудачный запуск ракеты данного класса.

Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

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Новости мира. Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ на космодроме Куру во французской Гвиане завершился неудачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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