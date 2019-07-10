|
Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ завершился неудачей
Источник материала: СТВ
Новости мира. Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ на космодроме Куру во французской Гвиане завершился неудачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через несколько минут после запуска в системе произошёл сбой, и ракета стала отклоняться от заданного курса.
Компания-оператор проведет тщательный анализ произошедшего. После этого будет названа точная причина случившегося. Стоит отметить: это первый неудачный запуск ракеты данного класса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ на космодроме Куру во французской Гвиане завершился неудачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)