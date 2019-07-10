|
Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение.
Как
Согласно заключениям экспертиз, ребёнок умер из-за механической асфиксии. Его матери предъявлено обвинение в убийство заведомо малолетнего. Женщина заключена под стражу. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина заявила о пропаже сына. По её словам, ребёнок исчез в парке. Позднее выяснилось, что гражданка гуляла по парку одна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение. Как сообщает УСК по Витебской области, в ходе расследования уголовного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)