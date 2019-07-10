﻿ Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение

11.07.2019 14:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение.

Как сообщает УСК по Витебской области, в ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели, подозреваемый, обвиняемая. Проведены очная ставка, проверка показаний на месте и следственный эксперимент.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле

Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение

Согласно заключениям экспертиз, ребёнок умер из-за механической асфиксии. Его матери предъявлено обвинение в убийство заведомо малолетнего. Женщина заключена под стражу. Расследование продолжается.

«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика

Ранее стало известно, что утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина заявила о пропаже сына. По её словам, ребёнок исчез в парке. Позднее выяснилось, что гражданка гуляла по парку одна.

Тело малыша было обнаружено в диване в гараже заявительницы – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение. Как сообщает УСК по Витебской области, в ходе расследования уголовного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На Играх было непросто». В Могилёве чествовали призёров II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика