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«На Играх было непросто». В Могилёве чествовали призёров II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Победителей и призеров II Европейских игр чествовали в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это спортсмены, которые представляли регион в национальной сборной и показали максимум возможностей. Это 11 наград, две из которых высшей пробы, завоевали именно могилевчане.
Дмитрий Третьяков, бронзовый призёр II Европейских игр:
Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр:
Напомним, государственный гимн Беларуси звучал в честь чемпионов II Европейских игр из Могилёва трижды. Всего регион на соревнованиях представляли 37 спортсменов.
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Новости Беларуси. Победителей и призеров II Европейских игр чествовали в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это спортсмены, которые...
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