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Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как бороться с пьяными водителями? Такой вопрос генеральная прокуратура Беларуси планирует вынести на общественное обсуждение в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ведомстве считают, что одних правовых мер недостаточно, нужно думать о дополнительных способах воздействия на нарушителей. Последний случай в Брестской области, где в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, генеральный прокурор Беларуси считает возмутительным.
Он напомнил, что позиция Президента по вопросу борьбы с пьянством за рулём очень жёсткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав нетрезвых водителей. Генпрокурор не исключил, что со временем в Беларуси придут к этой мере.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
На сегодняшнем заседании в Минске Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудили и другие вопросы. Участие в работе совета принимают делегации Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Армении.
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Новости Беларуси. Как бороться с пьяными водителями? Такой вопрос генеральная прокуратура Беларуси планирует вынести на общественное обсуждение в ближайшее...
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