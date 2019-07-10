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Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»

11.07.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как бороться с пьяными водителями? Такой вопрос генеральная прокуратура Беларуси планирует вынести на общественное обсуждение в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»

В ведомстве считают, что одних правовых мер недостаточно, нужно думать о дополнительных способах воздействия на нарушителей. Последний случай в Брестской области, где в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, генеральный прокурор Беларуси считает возмутительным.

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Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»

Он напомнил, что позиция Президента по вопросу борьбы с пьянством за рулём очень жёсткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав нетрезвых водителей. Генпрокурор не исключил, что со временем в Беларуси придут к этой мере.

Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Посмотрите другую сторону. Заберём у него права – садятся без прав. Заберём машину – берут чужие. Отцовскую, угоняют. То есть это надо будет обязательно с точки зрения закона принимать меры, но надо ещё и другие меры прорабатывать. Вместе с вами, с психологами. Одним лишением прав кардинально не решим. Тот, кто угробил пятерых человек, ни за что, у него не было прав, и машина не его, отцовская.

Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»

На сегодняшнем заседании в Минске Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудили и другие вопросы. Участие в работе совета принимают делегации Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Армении.

Люди в материале: Александр Конюк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как бороться с пьяными водителями? Такой вопрос генеральная прокуратура Беларуси планирует вынести на общественное обсуждение в ближайшее...
 
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