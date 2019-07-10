И 8 лет не прошло: Ким Чен Ын официально стал главой КНДР









zn.ua Глава Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын официально стал главой государства после изменения конституции КНДР. Ранее формальным главой Северной Кореи считался глава президиума Верховного народного собрания КНДР, однако Ким считался верховным лидером страны, передает





Южнокорейской агентство Yonhap пишет, что по новой конституции глава госсовета КНДР является верховным лидером Северной Кореи и главой государства.





Согласно 100-й статье обновленной Конституции, "председатель Государственного совета КНДР является ее верховным лидером, представляющим государство".





tass.ru Ранее репрезентативные функции были формально возложены на председателя президиума Верховного народного собрания КНДР. Должность сейчас занимает Цой Рён Хэ, сменивший на этом посту Ким Ён Нама на первой сессии ВНС 14-го созыва в апреле, пишет





В марте этого года в Северной Корее завершились выборы в Верховное народное собрание (законодательный орган) 14-го созыва. Это вторые выборы высшего представительного органа власти во время правления Ким Чен Ына.









В ВНС КНДР 687 депутатов. Они избираются на основе всеобщего и прямого избирательного права тайным голосованием на 5 лет. Выборы являются безальтернативными — гражданам предлагается выбрать одного кандидата, отдав свой голос "за" или "против" него, и происходят по одномандатным округам.





Ким стал руководить Северной Кореей в декабре 2011 года после смерти своего отца Ким Чен Ира.