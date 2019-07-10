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Зеленский потребовал люстрации Порошенко и его чиновников

11.07.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Хочу поделиться тем, что наболело. Менее, чем два месяца в должности, особенно после последних поездок по стране, ощущение одно - просто не хватает цензурных слов", - сказал он.

По его словам, он ежедневно общается с чиновниками разных уровней и понимает - это "безнадежный диагноз".

"Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово", - заявил президент.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят и строят дороги только в собственном фейсбуке, и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - перечислил он.

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень. Для чего министр экономики времен Януковича, который называет людей ублюдками, вырывает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде", - добавил он.

По словам Зеленского, он ежедневно ломает голову, что с ними делать: "обменять на пленных, или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили и отправить на передовую".

"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - сказал Зеленский ..

"Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрации, мы предлагаем ее усилить", - добавил он.

Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.

"Предлагается в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский.

Он добавил, что этот законопроект только общественная оценка их деятельности.

Глава государства выразил надежду, что действия всех указанных лиц в будущем получат справедливую юридическую оценку.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, всех...
 
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