Суд в Швейцарии оправдал российского вице-премьера Мутко по скандальному делу о допинге

Коротко о том, как все начиналось. В декабре 2014 года вышел фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта о масштабной допинговой схеме в России.





Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило профессора Ричарда Макларена независимым лицом для расследования правдивости показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.





В июле 2016 Макларен представил свой первый доклад, а через пять месяцев он публично зачитал второй.





Обвинения посыпались не только на спортсменов, тренеров, федерации, но и на руководителей. Через год комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида придралась и к вице-премьеру РФ Виталию Мутко.





Во время Олимпиады в Сочи Мутко возглавлял Министерство спорта, и Шмид решил, что манипуляции с допинг-пробами спортсменов были системными и подконтрольными Минспорта. Хотя никаких прямых доказательств не было.









В наказание Мутко и еще ряд важных лиц пожизненно отстранили от посещения Олимпиад в качестве официальных лиц.





Но Мутко такое положение дел не устроило, и он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Не прошло и двух лет разбирательств, как Мутко все-таки выиграл дело.





«Апелляцию Виталия Мутко от 26 декабря 2017 года удовлетворить. Решение по Виталию Мутко, принятое в исполком МОК 5 декабря 2017 года, отменяется», — говорится в постановлении.





Сам Мутко на исход дела отреагировал сдержанно. «Я удовлетворен решением, которое принял CAS», — отметил он.



